Exclusief voor abonnees Standard straks big in China? Frank Dekeyser

21 november 2019

08u07 0 Standard Ni hao, Standard. De Rouches zetten voet aan grond in China en willen de Chinese markt veroveren. Duiding bij een ambitieus plan.

Zie het gerust als een stappenplan.

Eind augustus vorig jaar contracteerde Standard het Chinese talent Hao Zhang (20). Als voorsmaakje voor wat komen zou.

In april jongstleden bezochten de ambassadeur van China én de secretaris-generaal van de Chinese voetbalbond de faciliteiten in Luik om het partnerschap tussen hen en Standard te bekrachtigen.

Gisteren maakten de Rouches dan bekend dat ze nóg een stapje verder gaan in hun samenwerking met de Chinese federatie. Het is geen geheim dat zij zich in de toekomst willen profileren als een grote voetbalnatie.

