Standard staat er in 'money-time': Rouches scoorden dit seizoen al vijftien keer in het slotkwartier

24 november 2019

08u00 1 Standard Dat het voor de mentale gezondheid van Michel Preud’homme niet bevorderlijk kan zijn is een understatement. Standard scoort dit seizoen opvallend veel in het slotkwartier. 15 keer al tot dusver. “Een kwaliteit, maar we moeten leren om de match sneller dood te maken.”

Tegen Eupen konden de Rouches de wedstrijd al vroeger beslissen, maar dat gebeurde niet. Bastien scoorde het beslissende doelpunt pas in de 93ste minuut. “Onze mentaliteit is goed”, reageerde Preud’homme na de match. “Maar, we zouden niet spreken over goals in het slot, mochten we onze kansen sneller afmaken.” Ook Zinho Vanheusden was die mening toegedaan: “Het is een kwaliteit, maar we moeten leren om de match sneller dood te maken.”

Het is de elfde keer dat Standard in het slotkwartier scoort in de Jupiler Pro League. Dat leverde de Rouches al twaalf extra punten op in de competitie. Een overzicht:

Tegen Cercle Brugge (0-2): + 2 punten

88': Emond

94': Limbombe

Tegen Moeskroen (4-1):

88': Emond

Tegen Kortrijk (2-1): + 3 punten

82': Laifis

89': Amallah

Tegen Oostende (1-4):

80': Cimirot

Tegen Charleroi (1-1): + 1 punt

89': Mpoku

Tegen Genk (1-0) + 2 punten

84': Bastien

Tegen Waasland-Beveren

90': Oulare (2-0):

Tegen KV Mechelen (1-2): + 2 punten

86': Amallah

Tegen Eupen (1-2): + 2 punten

93': Bastien

Andere competities

En ook in Europa is Standard bedrijvig in het slotkwartier. In de Europa League scoorden Mpoku (de 2-0 thuis tegen Guimarães in minuut 92) en Amallah (de 2-1 op Frankfurt in minuut 82) al. De goal van Lestienne thuis tegen Frankfurt (in minuut 94) leverde de Rouches ook nog eens twee extra punten op.

In de Beker scoorde Standard ten slotte ook in de toegevoegde tijd tegen Lommel. Boljevic maakte toen de beslissende treffer in de 92ste minuut. Het leverde Standard de kwalificatie voor de 1/8ste finales op.

