Standard sluit stage af met eenvoudige zege tegen PEC Zwolle, Lestienne maakt beide goals Frank Dekeyser in Marbella

10 januari 2020

18u23 0 Standard Standard sluit zijn stage met een goed gevoel af na een gemakkelijke zege tegen PEC Zwolle. Twee oefenmatchen gespeeld, twee keer de nul gehouden. Het geeft de Luikse burger moed.

Estadio Jose Burgos Quintana in Coin, op een half uurtje van Marbella.

Wat hoger gelegen en een ijzige wind – het was koud.

Michel Preud’homme begon, afgezien van Bastien en Cimirot, met wat zijn basisploeg moet worden bij de hervatting van de competitie. Met Carcela, Amallah en Lestienne in steun van diepe spits Oulare – toffe voorhoede, toch.

Tegenstander PEC Zwolle was van een ander niveau dan Borussia Dortmund dinsdag. Vijftiende in de Eredivisie en vandaag alleszins een zwak voetballende ploeg. Weinig diepgang, te onrustig in balbezit. De Nederlanders kregen nog wel de eerste mogelijkheid. Het schot van Thy ging over. Vanaf dat moment nam Standard de match in handen. De Rouches pressten hoog, zetten de tegenstander goed vast.

Met onmiddellijk resultaat. Oulare stak de bal uitstekend diep tot bij Lestienne, de flankaanvaller scoorde beheerst.

Gavory mikte wat later over en opnieuw Lestienne zorgde al snel voor de 2-0. De pass van Mpoku was uitstekend, de afwerking evenzeer.

Voorts viel er weinig te beleven. PEC Zwolle kon niet, voor Standard hoefde het niet – de poging van Vojvoda strandde nog op de lat.

Een vijftiental schoolkinderen die rondjes liepen op de piste rond het veld, zorgden voor meer animo.

Na de rust wisselde Michel Preud’homme een aantal spelers. Dat kwam de kwaliteit niet ten goede. Standard bleef de match wel simpel controleren. Grote kansen leverde dat echter niet op. Cop trapte op de doelman na een leuke aanval en twintig minuten voor tijd schoot hij over. Aan de overkant was Bodart sterker dan Johnsen in een één-tegen-één situatie en hij pareerde het schot van Noor een kwartier voor tijd - de enige kansen voor Zwolle.

Net als tegen Borussia Dortmund hielden de Rouches de nul en stond de defensieve organisatie op punt. En deze keer scoorden ze wel.

Morgen vertrekken de Luikenaars terug naar huis.

That’s all folks.