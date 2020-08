Standard sluit akkoord met Luikse burgemeester: tot 10.000 supporters toegelaten op Sclessin Redactie

28 augustus 2020

16u40 40 Standard Het Belgisch voetbal komt weer op gang, mét supporters deze keer. Standard heeft een akkoord gesloten met de burgemeester van Luik om tot 10.000 toeschouwers toe te laten in het stadion. Dat gaat in bij de volgende thuiswedstrijd van de Rouches, op 20 september.

Standard mag tot 10.000 fans toelaten bij thuiswedstrijden. Er is een akkoord bereikt tussen Standard en de burgemeester van Luik Willy Demeyer omtrent een protocol. Dankzij een ministerieel besluit hebben burgemeesters de mogelijkheid om af te wijken van het maximum van 400 mensen dat vanaf 1 september evenementen in open lucht kan bijwonen. Sclessin heeft een capaciteit van ruim 27.000 plaatsen.

Om alles veilig te laten verlopen, zullen een aantal beperkingen gelden. Zo zijn bezoekende supporters niet welkom. Er zal slechts een rij op twee worden gebruikt, waarbij niemand een buur voor of achter zich zal hebben. Ook zal er steeds een plaats worden vrijgelaten, tenzij het een familiale bubbel betreft. Daarnaast zullen er meer ingangen worden opengezet, is het dragen van een mondmasker verplicht in een ruime omgeving van het stadion en zullen de bars in het stadion gesloten zijn om een toevloed tijdens de pauze te vermijden.

In de loop van de komende dagen zal Standard in overleg met supportersorganisatie La Famille des Rouches de praktische modaliteiten over de gedeeltelijke terugkeer van supporters in het stadion finaliseren. Standard begon met 7 op 9 aan de competitie en trekt zondag naar leider Beerschot. De eerstvolgende thuismatch is op 20 september tegen KV Kortrijk.

