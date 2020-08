Standard sluit akkoord met Luikse burgemeester: tot 10.000 supporters toegelaten op Sclessin Redactie

28 augustus 2020

16u40 6 Standard Het Belgisch voetbal komt weer op gang, mét supporters deze keer. Standard heeft een akkoord gesloten met de burgemeester van Luik om tot 10.000 toeschouwers toe te laten in het stadion. Dat gaat in bij de volgende thuiswedstrijd van de Rouches, op 20 september.

Standard mag tot 10.000 fans toelaten bij thuiswedstrijden. De details over hoe alles wordt aangegeven en welke ruimtes zullen worden gebruikt moeten nog worden uitgewerkt, maar er is reeds een akkoord gevonden tussen Standard en de burgemeester van Luik.

De volgende thuiswedstrijd van de Rouches op Sclessin staat pas gepland op 20 september, dus er is nog tijd om alles tot in de puntjes uit te werken. Het einde van wedstrijden zonder supporters is in zicht.

