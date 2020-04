Standard nuanceert schulden in jaarrekening en licentierapport: “Er is geen gat van 14 miljoen euro te vullen” BF

14 april 2020

05u30 0 Standard Standard wenst te reageren op onze berichtgeving vorige vrijdag over de geweigerde licentie, Standard wenst te reageren op onze berichtgeving vorige vrijdag over de geweigerde licentie, waarbij de Belgische sporteconoom Thomas Peeters aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam de financiële huishouding van de Rouches duidde . “Standard kan niet alleen de verbouwing en verfraaiing van het stadion financieren”, zegt de club.

Standard wil het negatief netto-bedrijfskapitaal van 14 miljoen euro, waarover de licentiecommissie in haar rapport struikelt, als volgt nuanceren: “Ja, maar bijna de helft van die schuld gaat over de leasing van de Academie (opleidingscentrum Robert-Louis Dreyfus, red.), terug te betalen tot 2054 in schijven van 320.000 euro per jaar. Dat zijn geen schulden op korte termijn. Over de andere helft zijn er slechts 3 miljoen euro schulden tegenover de banken. Het resterende bedrag zijn schulden tegenover Bruno Venanzi (2 miljoen euro) of tegenover het ‘Immobilière du Standard de Liège’ (3 miljoen). Er is geen ‘gat’ van 14 miljoen euro te vullen.”

Verkoop stadion geen probleem

Over het in het licentierapport geciteerde cashflowprobleem wil Standard dit kwijt: “De verkoop van het stadion dient precies om dat probleem te regelen. (...) De club kan niet alleen de financiering van de verbouwings- en verfraaiingswerken van het stadion verzekeren. ‘L’Immobilière du Standard de Liège’ is een manier voor de club om die financiering te verzekeren.” De woorden van sporteconoom Peeters dat zo’n constructie in het voetbal vaker voorkomt, bevestigt Standard: “Het is normaal en zelfs aangeraden om de immozaken te scheiden van de sportieve activiteiten.”

Bruno Venanzi en Axel Witsel en anderen investeren transparant in het immoproject. Zij leggen veertig jaar lang geld op tafel, wat verwijt men hen?

Standard gaat evenwel niet akkoord dat die verkoop van het stadion een probleem op lange termijn is: “Neen, omdat de club geopteerd heeft voor een opstalrecht voor een gelimiteerde duur van 40 jaar. Binnen veertig jaar komt het stadion en alles errond gratis naar de club. De huur die de club zal betalen aan de immo­vennootschap is bestemd om de leningen af te lossen die ze moeten verkrijgen om de constructie te financieren.”

De licentiecommissie schreef dat Standard geen bewijs leverde dat de immovennootschap over voldoende fondsen beschikt en ook niet dat er al voorschotten in het ontwerp-compromis betaald zijn. Peeters hintte over dit aspect dat de commissie zich wellicht vragen stelde over “welk beest die nv is of welk kapitaal daar achter zit”.

Standard wil de herkomst van het geld als volgt verduidelijken: “Het geld komt van investeerders en kredietgevers die hun fondsen in de immovennootschap steken, terwijl de club zich verrijkt door de verkoop. Er is ook een indirecte meerwaarde: de mogelijkheid van de club om haar stadion te vergroten en te verfraaien.”

Standard geeft wel toe dat de verhuur de operationele kosten verhoogt, zoals Peeters aangaf: “Dat is waar. Maar als de club die kosten zelf had moeten betalen voor de uitbouw van het stadion, zou dat dan gratis zijn?”

Twee keer verlies

Nog volgens Standard heeft de licentie­commissie – zoals ook in het artikel geduid stond – alle statuten, aandeelhouders, rekeningen en contracten ontvangen. De suggestie dat het een vestzak-broekzakoperatie zou kunnen zijn, vindt Standard onzin: “Met welk doel? Bruno Venanzi en Axel Witsel en anderen investeren transparant in het immoproject. Zij leggen veertig jaar lang geld op tafel, wat verwijt men hen?”

Standard wenst tot slot aan te stippen dat de club in de laatste vier jaarrekeningen slechts twee jaar verlies heeft geleden, in het seizoen 2017-2018 en het seizoen 2018-2019. De balans in 2015-2016 en 2016-2017 was positief. Volgens Standard bedraagt het gemiddelde verlies in de laatste vier jaarrekeningen slechts 267.116 euro per seizoen. Het bedrag van 8 miljoen euro verlies in de laatste jaarrekening betwist Standard: “Het gaat om 5 miljoen euro.” Standard neemt in die voorstelling van het verlies wel de afboekingen van de reserves mee in rekening. Econoom Thomas Peeters baseerde zich voor het bedrag op het nettoverlies van 8,4 miljoen euro, ook financiële nieuwsmedia als L’Echo en De Tijd schreven over 8,4 miljoen euro verlies. In die nettobalans leed Standard in drie van de laatste vier jaren verlies. Voor de volgende jaarrekening die Standard nog moet voorleggen (het seizoen 2019-2020) zullen de cijfers wellicht rooskleuriger zijn dankzij de lucratieve transfers van onder meer Djenepo en Marin, ook heeft Standard in de loonkosten gesnoeid.

In mei zal het BAS beslissen of de bezwaren van Standard tegen de weigeringsbeslissing van de licentie­commissie zwaar genoeg doorwegen, en Standard dan toch nog een licentie zou toegekend krijgen.

