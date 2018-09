Standard kampt volgens analisten niet alleen met mentaliteitsprobleem: "Er moet nu meer nagedacht worden" Frank Dekeyser

04 september 2018

08u50 0 Standard "Standard maakt de transitie naar voetbal waarbij je meer moet nadenken." Analist Alexandre Teklak zag de Rouches verliezen in Eupen na een barslechte tweede helft - een mentaliteitsprobleem. "Sommige spelers voetballen te veel op instinct."

"Ik wil wel eens zien hoeveel kilometer ze gelopen hebben. Of ze 'efforts' gemaakt hebben."

Michel Preud'homme was er zich zaterdagavond van bewust dat een mentaliteitsprobleem aan de basis lag van de nederlaag Am Kehrweg. Zijn spelers liepen in totaal negen kilometer (!) minder dan die van Eupen volgens de 'match reports' van de Pro League. Veelzeggend. Nul punten en een wake-up call voor de Rouches.

