Standard is naar Marbella vertrokken - Miyoshi niet mee met Antwerp - STVV compleet naar Pinatar

04 januari 2020

Kleine oogjes bij de Standard-delegatie vanmorgen. Het was vroeg dag in Luik waar ze rond half vijf met de bus vertrokken naar Zaventem. Straks stappen ze het vliegtuig op richting Malaga waarna ze doorrijden naar Marbella. Zijn al in Zuid-Spanje: Michel Preud’homme, Felipe Avenatti en Vanja Milinkovic-Savic. Zij reisden na hun vakantie meteen door naar de stageplaats. Vanmiddag staat de eerste training gepland in het Marbella Football Center. (FDZ)

🔜 Demain, l'équipe s'envole pour Marbella ✈ 🇪🇸 Voici le noyau qui prendra part au stage hivernal 🔴⚪



🔜 Morgen vertrekt de ploeg naar Marbella ✈ 🇪🇸 Hierbij de kern die deel zal nemen aan de winterstage 🔴⚪#StageRSCL pic.twitter.com/GDU7d9tGgc Standard de Liège(@ Standard_RSCL) link

Kanaries compleet richting Pinatar

De Kanaries vertrekken op dit moment richting Spaanse zon in Pinatar. Met Yohan Boli, die aan Anderlecht wordt gelinkt, de ploeg die nota bene op dezelfde plek als de Kanaries haar winterstage doorbrengt. Morgenochtend staan de eerste trainingen op het programma.

Op dinsdag 7 januari oefenen de Kanaries tegen het Duitse Schalke 04. Op vrijdag 10 januari oefenen de Kanaries onder voorbehoud nog een tweede keer. Die tegenstander is nog niet bekend.

De spelers die mee op winterstage gaan zijn: Kenny Steppe, Tibo Herbots, Samuel Asamoah, Mory Konate, Wolke Janssens, Elton Acolatse, Alexandre De Bruyn, Ibrahima Sankhon, Jordan Botaka, Yohan Boli, Samy Mmaee, Jorge Teixeira, Santiago Colombatto, Yuma Suzuki, Tatsuya Ito, Facundo Colidio, Seungwoo Lee, Jhonny Lucas, Allan Sousa, Steve De Ridder, Nelson Balongo, Christopher Durkin, Daniel Schmidt, Erik Gliha, Duckens Nazon, Pol Garcia.

De week in Pinatar wordt voor de spelers ook meteen de eerste kennismaking voor het team met de nieuwe coaching staf.

Geen Miyoshi bij Antwerp

Pius, Borges, Lathouwers en Quirynen gaan niet mee op stage bij Antwerp. Ook Miyoshi blijft thuis. De Japanner is nog niet helemaal fit. Ook Opare, die 9 maanden geleden een kruisbandletsel opliep, geeft verstek. Mogelijke nieuwkomer Ava Dongo raakte nog niet in België. Hij is er dus ook niet. Antwerp vertrekt morgenvroeg naar het Spaanse Algorfa.