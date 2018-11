Standard distantieert zich van hooliganisme in vrouwenwedstrijd en ziet “trieste tendens”: “Harde bewegingen infiltreren sommige supportersgroepen” MDB & BF

17 november 2018

15u28 0 Standard Geen fraaie taferelen gisterenavond in Luik. In de vrouwenwedstrijd tussen Standard en Anderlecht moest de scheidsrechter in de tweede helft de wedstrijd staken. De Ultra’s van beide teams gingen met elkaar op de vuist. Standard distantieert zich nu van de vechtpartijen en ziet ook een trieste tendens. “‘Harde’ bewegingen manifesteren zich meer en meer en infiltreren zelfs sommige supportersgroepen van Standard met voorbedachte rade.”

De kraker tussen Standard en Anderlecht bij de vrouwen is gisteren ontaard door hooliganisme. De Ultra’s van beide teams hadden op voorhand afgesproken naar de match af te zakken om amok te maken. Vandaag veroordeelt Standard de taferelen op hun website. “Onze club keurt deze zeer gewelddadige evenementen, die de fysieke integriteit van gewone supporters voor dit soort matchen in gevaar bracht, ten zeerste af. Dit komt in de verste verte niet overeen met de waarden passie, trots en vurigheid die door onze institutie in het vaandel worden gedragen”, klinkt het.

“Onze club stelt de evolutie van een fenomeen vast waarbij ‘harde’ bewegingen zich meer en meer manifesteren en zelfs sommige supportersgroepen van Standard met voorbedachte rade infiltreren. We kunnen onze echte supporters dan ook alleen maar vragen om zich te distantiëren van deze trieste tendens”, gaat het communiqué verder. “We zullen uiteraard de verschillende mogelijke maatregelen bestuderen die we kunnen nemen om dit soort evenementen in de toekomst te vermijden.” Op nieuwe beelden van VTM is te zien hoe de hooligans elkaar met stoelen te lijf gingen in de tribune. Waarna de vechtpartijen buiten het stadion verder gingen en de supporters elkaar bestookten met bengaals vuur.

“Nog nooit meegemaakt”

De politie had lucht gekregen dat de harde kernen van Anderlecht en Standard mogelijk zouden opdagen. Nog voor de start waren agenten ter plaatse. Fery Ferraguzzi, de sportief verantwoordelijke voor het vrouwenteam van Standard, zag hoe de wedstrijd ontvlamde: “Van beide teams waren er enkele tientallen fans van de harde kern present. Tien minuten na de rust is het ontaard. Ze gooiden met bommetjes en materiaal naar elkaar. De clans raakten slaags met elkaar, en veel gewone supporters vluchten in paniek naar het veld.”

Volgens Ferraguzzi kreeg de politie snel versterking. “De ref besloot meteen de match stil te leggen. Het waren geen mooie taferelen. Veel kinderen begonnen te wenen. Ik ben 38 jaar in België, maar zoiets heb ik nog nooit meegemaakt.” Bij het stopzetten van de match leidde Anderlecht met 0-1.

