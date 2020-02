Standard dient klacht in tegen voormalig sportief directeur Renard en ex-trainer Jankovic wegens financiële fraude Redactie

10 februari 2020

08u09 0 Standard Standard-voorzitter Bruno Venanzi heeft een klacht ingediend tegen gewezen sportief directeur Oliver Renard en voormalig trainer Aleksandar Jankovic. Dat schrijft RTBF. Venanzi stelt dat de heren bij transfers van de Rouches zich schuldig maakten aan financiële fraude.

In totaal worden zes personen aangeklaagd. Naast Renard en Jankovic ook ex-makelaar en spijtoptant Dejan Veljkovic en spelersmakelaar Mateja Kezman.

Venanzi kreeg weet van de frauduleuze praktijken toen hij begin dit jaar bij ondervragingen in het kader van ‘Operatie Zero’ geconfronteerd werd met verklaringen van Veljkovic. De voorzitter van de Luikse club kreeg documenten over een aantal transfers van Standard in de periode 2016-2018 onder ogen. Bovendien moest hij zich verantwoorden voor peperdure scoutingsopdrachten.

Via deze fictieve contracten voor zogenaamd scoutingswerk betaalde Veljkovic spelers en trainers een deel van hun loon in het zwart uit en deelde hij verdoken commissies uit aan betrokkenen bij een aantal transfers, zoals die van Gojko Cimirot, Filip Mladenovic en Milos Kosanovic. Zo was er bijvoorbeeld een vals contract om “toekomstige talenten in de Balkan-regio te ontdekken”. Jankovic verdiende er 250.000 euro aan, Veljkovic 170.000 euro en Renard 20.000 euro.

Twee miljoen

Die valse contracten werden afgesloten via twee bedrijfjes van Veljkovic met zetels in Servië en Montenegro. Venanzi ondertekende zelf de contracten - naar eigen zeggen te goeder trouw. In totaal zou het gaan om een bedrag van ruim drie miljoen euro aan valse contracten, waarvan ruim twee miljoen effectief werd uitbetaald.

Venanzi zou hebben toegegeven dat deze facturen hem nu vals lijken en was naar verluidt gechoqueerd toen hij de fraude vernam. Renard is momenteel sportief directeur bij MLS-club Montreal Impact, Jankovic traint de U20 van China.