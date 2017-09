Standard-coach Sa Pinto niet geschorst voor 'Clasico' in Anderlecht PL

18u11

Bron: Belga 1 Photo News Standard De Geschillencommissie van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft Standard-trainer Ricardo Sa Pinto enkel een boete van 400 euro opgelegd. Daardoor kan de Portugees, die van het bondsparket ook nog een schorsingsvoorstel van een speeldag gekregen had, komende zondag de 'Clasico' in Anderlecht vanop de bank volgen.

Sa Pinto verliet zondag samen met zijn assistenten Ricardo Manuel Pinto Pereira en Rui Tomas Faustino Pinto Da Mota na de winnende treffer van Paul-José Mpoku in de toegevoegde tijd tegen Lokeren (2-1) de neutrale zone om de goal te vieren. Het bondsparket legde het trio hiervoor een schorsing van 27 september tot en met 3 oktober op en een boete van 400 euro. Standard vocht het voorstel aan en ziet de schorsing voor Sa Pinto en Ricardo Manuel Pinto Pereira verdwijnen. Het duo moet wel nog de boete van 400 euro betalen. Voor assistent Rui Tomas Faustino Pinto Da Mota blijft de schorsing en de geldstraf daarentegen behouden.



Standard-aanvaller Carlinhos pakte in het slot van de match een rode kaart na een drieste ingreep op Tom De Sutter. Het bondsparket eiste een schorsing van twee duels voor de Braziliaan, de aanvaller moest ook een boete van 600 euro betalen. De Geschillencommissie zet de schorsing om in één speeldag effectief en één voorwaardelijk (tot 27 september 2018), maar de boete wordt verhoogd tot 800 euro. Carlinhos kan zondag dus niet aantreden op het veld van Anderlecht.