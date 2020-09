Standard-coach Montanier en Amallah dan toch niet positief op corona Frank Dekeyser

19u02 0 Standard Standard leefde in lichte onzekerheid toe naar het duel met OH Leuven van zaterdagavond. Er werd getwijfeld of Philippe Montanier en Selim Amallah covid-19-positief hadden getest. Intussen is er uitsluitsel: beide heren zijn negatief.

Linksachter Nicolas Gavory hield het basic.

“We zitten in een goede dynamiek.”

Zeg wel. Standard pakte tien op twaalf en zes op zes buitenshuis. “De winst tegen Waasland-Beveren deed ons deugd, was goed voor de moraal.”

Basic, dus.

En toen. Toen stapten CEO Alexandre Grosjean en T2 Mickaël Debève de perszaal binnen. Niet Philippe Montanier. Grosjean schraapte de keel. “Iedereen werd deze week getest. Iedereen was ook negatief. Er waren wél twee twijfelgevallen. De coach - anders zat ik hier niet - en Selim Amallah. Ze vertonen geen symptomen. We wachten op een mailtje van het labo met de resultaten van de tegenexpertise. Tot dan zijn ze allebei geïsoleerd van de groep.”

Er kwam intussen wel uitsluitsel: Montanier en Amallah zijn niet positief. De Rouches volgden het protocol van de Pro League nauwgezet. Van paniek was er geen sprake. La vie continue. We leren er stilaan mee leven, met de onzekerheid.

Met Debève werd het een aangename kennismaking. Man in de schaduw - hij had trouwens een mooie carrière als voetballer. Zijn doelpunt met Lens tegen Rennes in het seizoen 1998-1999 was bijzonder knap - ga dat zien op YouTube. Een joviale Fransman. “Ik voel me hier ook goed”, lachte hij. “Ik werd onmiddellijk goed opgevangen door de andere stafleden. Alles is hier voorhanden, de omstandigheden waarin we werken zijn uitstekend.”

De Rouches kunnen zaterdag in principe rekenen op nieuwe spits Jackson Muleka. De 20-jarige Congolees kwam over van TP Mazembe. “Hij heeft een ander profiel dan onze andere aanvallers (Oulare en Avenatti, red.). Zo iemand hadden we nodig. Hij is zo iemand die op doelpunten jaagt - un chasseur de buts - en hij beweegt goed. Alleen: Jackson is met een achterstand naar Luik gekomen. Geef hem tijd om die weg te werken. We zijn voorzichtig, willen hem niet verbranden.”

Of hij in de selectie zit, weten we morgenavond.

