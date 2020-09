Standard bekampt Kortrijk straks voor 7.500 fans: “Dat brengt leven in de brouwerij, zeker in Luik” FDZ

20 september 2020

08u30 0 Standard Vandaag eindelijk terug fans op Sclessin. “Dat brengt leven in de brouwerij - zeker in Luik”, lachte Philippe Montanier. De Fransman is langs de andere kant beducht voor KV Kortrijk.

“Laat ons eerst Vojvodina uitschakelen.”

Montanier haalde vrijdag rond 13u50 de schouders op. Op dat moment was er nog niet geloot voor de barrages richting Europa League. “We hopen alleen op een thuiswedstrijd.”

Wel, het lot was de Rouches goed gezind. Net als tegen Bala en Vojvodina spelen ze op Sclessin áls Vojvodina donderdag wordt uitgeschakeld. De tegenstander heet dan Féhérvar of Stade Reims. De poules zijn met andere woorden geen verre droom meer - dit zijn geen onhaalbare kaarten genre AC Milan.

Na de zege tegen Bala heeft Standard twee dagen om de match van zondag tegen Kortrijk voor te bereiden. Die moet gespeeld worden zonder de geschorste linksachter Nicolas Gavory. “Ik heb verschillende opties”, aldus Montanier.

Hij kan van spelsysteem veranderen en met een driemansdefensie beginnen. Een groot succes was dat echter nog niet. Of hij dat aandurft... Wellicht niet. Een andere optie is de negentienjarige Damjan Pavlovic. Hij liet een goede indruk tijdens de voorbereiding. “We zullen zien”, grijnsde de Standard-trainer mysterieus. Hij kan ook schuiven met Laifis naar de linksachter. Koppelt hij dan Bokadi of Dussenne aan aanvoerder Vanheusden? “Het is mijn job om die beslissingen te nemen.”

Zo, zo.

Kortrijk, dan. Sterk begonnen aan het seizoen. Dat is ook Montanier niet ontgaan. “Ze zijn moeilijk te ontwrichten, voetballen zeer goed georganiseerd. Én ze durven vooruit spelen. Ze staan niet voor niets zo hoog in het klassement.”

Op dezelfde hoogte dan de Rouches, zelfs. Toch heeft Standard het voordeel zondagmiddag. Zij kunnen rekenen op 7.500 fans op Sclessin - als alle tickets aan de man worden gebracht. “Je zag in Leuven dat het toch leven in de brouwerij brengt. Hier zal dat zeker het geval zijn. Ik kijk er wel naar uit, ja. Want spelen achter gesloten deuren is niet zo fijn. Die steun kan voor ons beslissend zijn in de moeilijke momenten. Weet je, het wordt mijn eerste kennismaking met de fans van Standard. Hun vurigheid is speciaal en overstijgt de middelmaat. Ze staan daarom bekend in België, maar ook buiten de landsgrenzen.”