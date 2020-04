Sporteconoom over immo-constructie bij Standard: “Brengt nu geld op, maar op lange termijn is het een probleem” BF/FDZ

10 april 2020

05u00 0 Standard 14 miljoen euro in het rood, te weinig cashflow en vragen rond ‘nv Immo du Standard’. Hoe is de Waalse voetbaltrots financieel in troebel water beland? Sporteconoom Thomas Peeters vindt de stadionconstructie tekenend: “Dat brengt nu geld op, maar is op lange ­termijn een probleem.”

Grootste twistappel in de geweigerde ­licentie van Standard is de ‘Immobilière du Standard de Liège’. Deze nieuwe nv van voorzitter Venanzi, waarin ook Axel Witsel investeerde, kocht het stadion over om door te verhuren aan de club. Zo dachten de Rouches het negatief netto-bedrijfskapitaal van 14 miljoen euro en de cashflowproblemen af te dekken. Maar de licentiecommissie vond de solvabiliteit onvoldoende aangetoond. Standard betwist dat en spreekt over een duidelijke verkoopsakte. Alle documenten zijn ook vertrouwelijk voorgelegd.

Het is niet geloofwaardig om de grootste Waalse club naar het amateurniveau te sturen en zo te snijden in 40% van de tv-markt. De straf is zo absurd dat ze in de praktijk niet aan de orde is Thomas Peeters

Zo’n constructie komt vaker voor in het voetbal, maar volgens Thomas Peeters, Belgisch sporteconoom aan de Erasmusuniversiteit van Rotterdam, kan dat tegenvallen: “Clubs laten de immobiliën wel vaker door een andere partij verzorgen, maar nu is er geen investering – er is niets veranderd aan het stadion – en heb je een soort vestzak-broekzakoperatie. Het levert nu geld op, maar het kost in de toekomst geld aan de club.”

Want de lening met een stadion als gigantisch onderpand zal de operationele kosten verder doen oplopen: “Witsel, ­Venanzi en co. moeten op termijn huurgelden incasseren om het gegeven bedrag (naar verluidt 13 miljoen euro, red.) goed te maken. En de licentiecommissie zal wellicht moeilijk kunnen verifiëren wat voor een beest die nv is. Welk kapitaal zit daar achter of is het een soort brievenbusvennootschap?”

Gokkantoor

Peeters ziet hoe Standard in zijn laatste jaarrekeningen meestal geld tekortkomt, terwijl de club in 2010 nog als de rijkste van België gold. Eind 2014 stonden de reserves nog op meer dan 12 miljoen euro, vijf jaar later op amper 1,2 miljoen euro – het wettelijk minimum. Peeters: “In de laatste jaarrekening lijdt Standard 8 miljoen euro verlies en lopen de loonkosten op tot 34,5 miljoen euro – vrij stevig voor een Belgische ploeg. Mindere resultaten en tegenvallende transfers zijn een deel van de uitleg. Maar de vaste inkomsten uit tv-geld, sponsors en tickets dekken bij Standard niet de operationele kosten.”

Standard rekent op lucratieve transfers of een goede Europese campagne voor het evenwicht: “Maar met de grotere concurrentie in België – Club reed iedereen financieel op achterstand en AA Gent en Antwerp groeiden – is de Champions League halen voor Standard niet evident. En de transfermarkt is een gokkantoor.” De volgende jaarrekening van Standard zal wel de transfers van Djenepo en Marin – samen 25 miljoen euro – omvatten. Ook bouwt Standard de loonmassa af, zie de wintertransfers van Emond, Mpoku en Pocognoli.

Volgens Peeters zal Standard de licentie wel via het BAS krijgen: “Het is niet geloofwaardig om de grootste Waalse club naar het amateurniveau te sturen en zo te snijden in 40% van de tv-markt. De straf is zo absurd dat ze in de praktijk niet aan de orde is.”

