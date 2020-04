Sporta en minister van Sport Ben Weyts hekelen technische werkloosheid bij Standard: “Dit is echt gortig” PDD/MXG

06 april 2020

Standard Spelersvakbond Sporta en Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) zijn ontzet over de huidige toestand bij Standard. De Luikse ploeg stelde al haar spelers, zonder overleg, voor een voldongen feit: loon inleveren of technisch werkloos. Zeven spelers die daar niet op geantwoord hebben, of niet akkoord gingen, zijn zonder pardon op technische werkloosheid gezet.

Spelersvakbond Sporta vindt de manier van werken bij Standard onaanvaardbaar: “Wij gaan aan de RVA (de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) duidelijk maken dat er volgens ons oneigenlijk gebruik wordt gemaakt van de tijdelijke werkloosheid”, luidt het bij Stijn Boeykens van Sporta. “Het is eigenaardig dat vijf, zes, zeven spelers in tijdelijke werkloosheid geduwd worden, terwijl ze hetzelfde werk blijven doen als de andere spelers”, is Boeykens duidelijk.

Weyts: “Dat is echt gortig en misbruik maken van het systeem”

Ook Vlaams minister van Sport, Ben Weyts (N-VA), hekelt de situatie bij Standard: “Ik vind dat nog het toppunt van alles, dat Standard eigenlijk de fiscaliteit à la carte toepast. En wanneer het hen uitkomt, dat ze voor de ene voetballer blijven profiteren van het fiscaal gunstige regime dat voor hen bestaat.” Weyts gaat zelfs nog een stap verder: “Dat het voor Standard beter uitkomt om voor een speler, waar ze om de een of andere reden van af willen, voor technische werkloosheid te kiezen... dat is echt gortig. Dat is misbruik maken van het systeem”.

