Spelers, staf, medewerkers... Niemand ontsnapt aan de winnaarsmentaliteit van Preud’homme Frank Dekeyser

06 februari 2019

09u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard “Ik weet niet wanneer - misschien dit seizoen - maar Preud’homme zal Standard kampioen maken.” Analist Alexandre Teklak over de eerste acht maanden van MPH op Sclessin. “Je voelt het respect voor hem.”

Eind september op HLN.be: “Het is slechts een kwestie van tijd voor hij de boel aan de praat krijgt.” Alfred Schreuder - een ex-assistent van Preud’homme in Twente en nu aan de slag bij Ajax - vroeg geduld voor de werkwijze van MPH. “Het is een leerproces. Maar op het einde van het seizoen zullen alle spelers individueel en als team sterker geworden zijn.”

