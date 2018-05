Spelen sterkhouders volgend seizoen nog op Sclessin? Plots wil iedereen een Rouche Frank Dekeyser en Dieter Peeters

17 mei 2018

06u40

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard Het uitstekende seizoenseinde van Standard heeft ook nadelen voor de club. De interesse in de beste spelers van de Rouches neemt toe. Van Guillermo Ochoa tot Mehdi Carcela. Spannende zomermaanden op Sclessin. Wie blijft, wie vertrekt?

Guillermo Ochoa (32)

Nieuwe eerste doelman gezocht

Een matig regulier seizoen, sterke play-offs. De Mexicaanse doelman van Standard keept de laatste weken op een hoog niveau. Een belangrijke penalty gered tegen AA Gent, secuur tegen Anderlecht en Club Brugge. Honderd procent geconcentreerd, niets op aan te merken. En toch zijn er al een heel jaar twijfels over Ochoa, ook intern. Hij is vaak onzeker op hoge ballen, maakte her en der een cruciale fout die leidde tot verlies en hij is niet de beste in het meevoetballen. Standard gaat in principe op zoek naar een nieuwe eerste doelman - clubman Gillet blijft volgend seizoen back-up. En de Mexicaan kan zich in Rusland in de kijker spelen. Ochoa kan een laatste grote slag slaan in zijn carrière als hij een goed WK keept.

