Scholz traint al twee dagen niet mee en zet Standard onder druk Frank Dekeyser Wouter Devynck en Stijn Joris

08u00 41 BELGA Standard Patstelling op Sclessin. Alexander Scholz (25) is het bankzitten beu, wil vertrekken en is bereid om het spel hard te spelen. Standard wil de Deen niet zomaar laten gaan. Club - dat een opportuniteit zag, maar ook een bod van één miljoen euro geweigerd - richt zijn pijlen nu op een andere piste.

Op stage in Marbella was er geen vuiltje aan de lucht. Alexander Scholz trainde mee, zette zich in, ging gewillig op de foto met de fans. Maar op de terugweg vanuit Zuid-Spanje werd het de verdediger te veel. Hij hoorde dat Club een bod van één miljoen euro had gedaan, zij het enkel omdat ze wisten dat Standard zijn Deense verdediger liever wilde laten gaan. Het antwoord van het Standard-bestuur: 'forget it'. De Bruggelingen kregen te horen dat Scholz te koop is voor 4,5 miljoen euro.

Te gek voor woorden voor Club, maar vooral voor Scholz en zijn entourage. Het zou geleid hebben tot een hoogoplopende discusssie met technisch directeur Olivier Renard. Die maakte zijn verdediger naar verluidt duidelijk dat Standard minstens twee miljoen euro hoopt te krijgen. Geheel onlogisch is het niet, als je het bekijkt vanuit het standpunt van het Luikse bestuur. Scholz was bij het seizoensbegin nog aanvoerder, had een vaste plek in het elftal van Sá Pinto, is een grootverdiener en bovendien betaalden de Rouches drie jaar geleden om en bij de drie miljoen euro voor de Deen.

BELGA

Het is pas na de mindere prestaties van Scholz dat hij zijn basisplaats verloor aan Christian Luyindama. Soit, de Deen lijkt bereid om het hard te spelen. Hij zet Standard onder druk, net zoals Adrien Trebel dat vorig seizoen deed. Na de terugkeer uit Marbella sukkelt de verdediger met een knieblessure. Binnen de club hebben ze daar hun twijfels over. Zowel donderdag als gisteren trainde Scholz niet mee. Onbelangrijk is dat niet. Door de schorsing van Uche Agbo volgende week tegen Eupen krijgt Scholz zo goed als zeker een basisplaats op het middenveld - hij speelde er ook in de oefenwedstrijd van afgelopen dinsdag tegen Fortuna Düsseldorf. Heel veel wisselmogelijkheden heeft Sá Pinto - die volgens onze informatie niet kan lachen met het gedrag van zijn voormalige aanvoerder - niet. Daar lijkt Scholz nu van te profiteren. Hij zet de directie van Standard voor een voldongen feit in de hoop een vertrek naar Club - hij kent Ivan Leko nog van bij Lokeren - te kunnen forceren.

Club activeert buitenlandse piste

Bij blauw-zwart liggen ze daar absoluut niet wakker van. Scholz is geen prioriteit. Meer zelfs, het overdreven antwoord van Standard deed hen een andere concrete buitenlandse piste activeren, waarbij ze ook al een bod hebben uitgebracht. Zoals steeds heeft Club meerdere transferijzers in het vuur. Na het vertrek van Mera en De Bock in combinatie met een lichte blessure bij Decarli, is een extra verdediger toch nog wenselijk. Maar 2 miljoen euro neerleggen voor de Deense verdediger? Neen, dat gaan ze niet doen. Rest de vraag hoe hard Scholz het deze week gaat spelen. Maakt hij zich verder onmogelijk of blijft hij gewoon zijn job doen. Verlaat hij Standard als een ettertje of als de ideale schoonzoon - zoals de buitenwereld hem nog altijd ziet?

Photo News