Sá Pinto wuift druk weg: "De spanning is voelbaar maar we denken nog niet aan de titel" GVS

10 mei 2018

17u20

Bron: Proximus 11 1 Standard Sá Pinto doet zowaar het onmogelijke. Enkele weken geleden bikkelde Standard nog om een plek in play-off 1, nu strijd het volop mee voor de titel. "Maar daar denk ik niet aan. We willen gewoon elke match winnen."

Uiteraard een tevreden Standard-coach voor de microfoon van Proximus 11 na de zege in het Astridpark. “Anderlecht domineerde in de eerste helft, we hadden het door hun voetballende kwaliteiten niet makkelijk. Maar aan rust voerde ik een andere strategie door gericht op meer balbezit. We lieten Kums en Trebel niet meer voetballen waardoor wij de betere ploeg werden. We scoren dan op een ideaal moment op een snelle tegenaanval, exact waar we op hadden getraind. We wisten immers dat we ruimte gingen krijgen en hebben die kansen dan ook benut. Mijn spelers deden een uitstekende job, ik ben heel fier.”

Standard behaalde nu 19 punten uit acht matchen. Moet een 25 op 30 – met andere woorden: nog twee zeges – niet voldoende zijn voor de landstitel? “Zo denk ik niet. Natuurlijk spreekt iedereen over een titel maar dat is niet ons doel. We zijn kalm. De spanning is voelbaar maar het enige wat wij willen is elke wedstrijd met de drie punten aan de haal gaan. Zondag wacht ons opnieuw een belangrijk duel. Hopelijk kan iedereen genieten en zien we een mooie pot voetbal."