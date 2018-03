Sa Pinto tevreden: "Dit is het Standard dat ik graag wil zien" MDB

11 maart 2018

19u10

Bron: Stadion 0 Standard Het was even bibberen voor Standard, maar de Rouches keerden de slechte situatie tegen KV Oostende alsnog om. Een 2-0-achterstand werd prompt een 2-3-zege. Drie gouden punten, want daardoor is Standard straks dan toch te zien in play-off I.

Ricardo Sa Pinto was uiteraard tevreden met het resultaat en die felbegeerde plek bij de eerste zes. "Hiervoor ben ik naar hier gekomen", vertelde de Portugese trainer op de persbabbel. "Ik ben enorm trots op mijn spelers en dit is het Standard dat ik graag wil zien."

Twee seizoenen lang moest Standard zich tevreden stellen met play-off II. Nu is het wel raak, ondanks de kritiek die Sa Pinto te verduren kreeg in het seizoen. "Het is de zege van Standard en niet mijn persoonlijke overwinning. Ook al heb ik niet de steun van veel mensen buiten de club, toch volg ik mijn idee van bij het begin. Ik weet wat ik wil en ik weet ook wat ik moet doen om er te geraken."