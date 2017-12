Sa Pinto: “Ik wil er een laatste keer over praten” Frank Dekeyser

19u19 1 BELGA Standard Sa Pinto is terug. Morgen opnieuw op de bank tijdens Standard-STVV. Wees gerust: aan passie heeft hij nog niets ingeboet. “Ik zal mijn gedrag niet veranderen.”

Sá Pinto – de laatste drie wedstrijden geschorst – zit morgenavond opnieuw op de bank bij Standard. Hij kwam nog eens terug op zijn schorsing. “Het is unfair en eigenlijk ongelofelijk wat er gebeurd is. En dat in een gecviliseerd land waar ik van hou zoals België. Daar nemen ze deze beslissing tegen mij. Ik ben al dertig jaar actief op het hoogste niveau in het voetbal, nog nooit meegemaakt. (lacht) Als ik naar mijn spelers loop omdat we winnen moet ik naar de tribune. Fantastisch, toch. Ik denk dat ik naar Koning Filip moet schrijven over mijn zaak. Ach, ik accepteer het ook al vind ik het oneerlijk. Jullie zien ook dat wij als club moeten vechten tegen vele dingen. Ze respecteren Standard niet. Het is niet de eerste keer. Voor ik hier trainer werd, vielen er nog zo’n beslissingen tegen ons. Ik ben hier zes maanden aan de slag en ik heb altijd alles gerespecteerd. (wijst naar journalisten) Ook jullie kritiek, al ben ik het er niet mee eens. Ik ben ontgoocheld in ‘die commissie’. Ik kon niet spreken met mijn spelers of met met mijn technische staff. Ik had het gevoel dat ik in de gevangenis zat.Of ik mijn gedrag zal veranderen? Neen, waarom? Ik heb nooit iemand beledigd. Ik begrijp nog altijd niet wat er zich afspeelde in hun hoofd door mij te schorsen. Ik zal het nooit vergeten. ”

Photo News

Sá Pinto miste de wedstrijden tegen Waasland-Beveren, Oostende en AA Gent. “We verdienden meer de laatste weken in de matchen waarin we niet wonnen. Sommige beslissingen waren weeral in ons nadeel. Zowel tegen Beveren als tegen AA Gent gaf de scheidsrechter geen rood aan iemand die het wel moest krijgen. Zoiets is bepalend voor het spelbeeld. Het zijn details die het verschil kunnen maken.”

Photo News

Morgen kan Standard een goede zaak doen door te winnen tegen STVV. Op Sclessin, waar de Rouches al drie thuismatchen op rij geen zege pakten. “STVV heeft een goede ploeg. Ze werken hard en ze kunnen ons in moeilijkheden brengen. Het is een belangrijke wedstrijd voor ons. Eentje die we willen winnen. “We live to win”, we leven om te winnen. Als we dan weer in de top zes komen, wordt het belangrijk om daar ook te blijven staan. Maar ik weet ook: het wordt vechten tot de laatste speeldag.”

BELGA