Sá Pinto: "Hopelijk krijgen we de kans om Anderlecht pijn te doen" Frank Dekeyser

14u07 0 BELGA Standard Geen nerveuze Sá Pinto twee dagen voor de klassieker tegen Anderlecht. De Portugees zat er ontspannen bij tijdens zijn wekelijkse persconferentie. Geflankeerd door zijn assistenten - wat niet wekelijks gebeurt. 'Tous ensemble'. De Portugees blikt vooruit naar de clash van zondagavond.

"Ik verwacht een moeilijke wedstrijd", zegt Sá Pinto. "Ze zijn en blijven de landskampioen. Anderlecht is Anderlecht. Ook al zijn de resultaten daar nog niet wat ze zijn. Maar wij starten met ambities. Het doel is om een goed resultaat te behalen."



Sá Pinto zag woensdag ook de wedstrijd tegen Celtic. Is dit het goede moment om naar Anderlecht te gaan? "We kennen de tegenstander goed. Ze hebben al een paar spelsystemen gespeeld. Het is dus afwachten hoe ze aan de aftrap verschijnen. Ze hebben veel variaties. Anderlecht heeft veel individuele kwaliteiten, jongens die een wedstrijd kunnen beslissen. In elke sector van het veld. Het is een ploeg met veel opties. De match zal beslist worden op details. Een foutje, een gebrek aan concentratie... Eén situatie kan het wedstrijdbeeld veranderen. Kijk: de ploegen zullen hun leven geven in die wedstrijd. Ik verwacht dat er weinig ruimte zal zijn. We zullen proberen om de tegenstander pijn te doen. Hopelijk krijgen we daar de kans toe."

Volgens de Portugese coach is paars-wit de favoriet. "Anderlecht móet winnen, zij spelen thuis en zij móeten ook dit jaar kampioen worden. Of ze in crisis zijn? Dit is een andere match dan alle anderen: een topper waar iedereen naar kijkt. Hoe ik de wedstrijd ga beleven? Ik ga er proberen van te profiteren, ik hou van voetbal. Ik zal dat ook meegeven aan mijn spelers. 'Geef alles, maar geniet ervan.'"



Standard zal het zondag moeten stellen zonder de geblesseerden Scholz, Goreux, Fiore en Emond. De Braziliaan Carlinhos zit een schorsingsdag uit. Hij was de laatste weken samen met Mpoku dé uitblinker bij Standard. "Hoe we zijn afwezigheid opvangen? Dat zien jullie zondag wel. Maar het is waar dat hij een belangrijke speler is. Er zijn andere jongens die het zondag moeten opvangen." Edmilson, die herstelt is van een maag-darmbloeding, kan wel opnieuw deel uitmaken van de kern.

Photo News Razvan Marin.

Razvan Marin is de grootste kanshebber om zondag de plaats van Carlinhos in te nemen. "We zullen er alles aan doen om de drie punten te pakken", zegt de Roemeen. "Of ik op de nummer tien positie gespeeld heb? Ik kan op elke positie spelen. Ik heb nog nooit als aanvallende middenvelder gespeeld, tenzij een paar keer in de jeugd."



Marin viel afgelopen zondag tijdens de rust in tegen Lokeren. Onder luid applaus van Sclessin. "Ik ben natuurlijk blij met de steun die ik krijg. Maar de coach beslist of ik al dan niet speel. Ik moet zijn keuzes respecteren. Mijn invalbeurt tegen Lokeren? Ik deed er alles aan om te winnen."



Marin speelt zondag tegen zijn landgenoten Chipciu en Stanciu. "Ik ben verrast dat Stanciu zo weinig speelt, maar ik weet niet wat er gebeurd is met hem. Wat kan ik er dan over zeggen?"