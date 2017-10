Sá Pinto: "Er is nooit iets gebroken bij ons, ook niet toen het slecht ging" Frank Dekeyser

11u37

Bron: Eigen berichtgeving 1 Photo News Standard Standard is aan een inhaalbeweging bezig. Zeven op negen, op twee punten van een plaats in de top zes. Morgen tegen Waasland-Beveren één doel voor ogen: de drie punten. Met een sterke verdediging als basis. “Toch moeten we nog verbeteren op sommige vlakken”, vindt trainer Sá Pinto.

Er staat opnieuw iets bij Standard de Liège. Aanvallend steeds betere combinaties, defensief een blok. Slechts vijf tegendoelpunten in hun laatste zeven competitiewedstrijden. “Onze verdediging stond altijd goed”, haalt Sá Pinto de schouders op. “Zelfs toen we veel goals incasseerden. Als je een doelpunt slikt op een stilstaande fase of een vrije trap… Zoiets kan altijd. Dat wil niet zeggen dat je verdediging slecht georganiseerd is. Maar het doel is natuurlijk altijd om de nul te houden. Dat helpt om in aanvallend opzicht iets te doen tijdens een wedstrijd. Achteraan zijn we solide op dit moment. En toch moeten we op bepaalde vlakken nog beter doen. Op de flankvoorzetten van de tegenstander bijvoorbeeld – een sterk punt van Waasland-Beveren. De groep speelt vol vertrouwen. Er is nooit iets gebroken bij ons, ook niet toen het slecht ging. Mijn spelers zijn mentaal sterk.” (lees hieronder verder)

Photo News

Belangrijke schakel bij de Rouches is Guillermo Ochoa. De Mexicaanse doelman hield Standard al vaak recht dit seizoen. Uitblinker op de beslissende momenten. Ook in Antwerp, afgelopen donderdag. “Het is een opluchting dat we de nul konden houden”, zegt Ochoa. “We hebben sinds het competitiebegin een paar details veranderd. We maken minder fouten dan toen. Dat we verloren met 0-4 tegen Zulte Waregem en 4-0 in Club Brugge…. (grijnst) Daar denken we niet meer aan. We zijn op goede weg, dat is het belangrijkste.”

Bij winst morgen tegen Waasland-Beveren staat Standard er weer helemaal bij. ‘Tous ensemble’ klinkt het in de spelersgroep. De eenheid is groot op Sclessin, de vooruitgang (voorlopig) ook.

