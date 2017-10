Sá pinto en Stuivenberg onder druk, zeges broodnodig voor beide trainers Kjell Doms en Frank Dekeyser

10u03 0 Photo News Standard Hoogspanning in Genk en Luik. Clubs met de rug tegen de muur en trainers onder druk. Voor Ricardo Sá Pinto en Albert Stuivenberg is het wellicht de laatste kans om hun vel te redden.

'Patience'. Bij de oudere generatie staat het bekend als een kaartspel. Eentje waar geduld - vandaar de Franse naam - voor nodig is. Om de dag door te komen, de zinnen te verzetten. Maar het is ook een spelletje dat meestal niet tot een goed einde gebracht wordt. De verdeling van de kaarten zorgt voor frustraties. Er zit geen enkele lijn in. Bij Standard hebben ze de laatste maanden veel geduld geoefend bij trainer Sá Pinto. In de hoop dat het voetbal zou verbeteren én dat de resultaten zouden volgen. IJdele hoop. De Rouches voetballen met een ruggengraat - dat is wel een pluim op de hoed van de Portugees -, maar nog altijd zonder een duidelijk idee. Geen offensieve patronen, defensief niet stabiel. Een ploeg op losse schroeven. De mentaliteit verdoezelt veel. Zondag tegen KV Kortrijk moet het anders. Niet in de eerste plaats voor Sá Pinto.

De kritiek raakt hem. Een eergevoelig man. In de bestuurskamer van de Rouches zijn ze alleszins druk bezig met het zoeken naar oplossingen. Er wordt wel degelijk rekening gehouden met een slecht resultaat tegen Kortrijk. Voorzitter Bruno Venanzi zou een tijdje terug naar Parijs zijn gegaan om er te spreken met Sabri Lamouchi. De Franse ex-international was in juni de topkandidaat om Jankovic op te volgen, maar haakte af. En Standard sprak ook met Yves Vanderhaege - hij koos voor AA Gent.Het enige wat Sá Pinto nog in het zadel houdt, is zijn goede verstandhouding met de supporters, maar vooral met de spelersgroep. Het gebeurt heus niet in elke topclub dat een jarige trainer trakteert op taart en daarvoor luid wordt bezongen door zijn spelers. Het filmpje circuleerde eerder deze week op internet - Sá Pinto zette het er zelf op, zo slim is hij wel.

Slechtste competitiestart sinds fusie voor Stuivenberg

Patrick Janssens - CEO bij Racing Genk - heeft het voor cijfertjes. Toen Peter Maes vorig jaar aan de deur werd gezet, vroeg uw krant in een interview met Janssens om uitleg. "Maes had voor de winterstop 1,3 punten per wedstrijd gepakt", klonk het. Janssens trok de lijn door naar het vervolg van de competitie en concludeerde dat op die manier play-off 1 nooit gehaald zou worden. "De resultaten zijn beneden alle peil", zei hij toen. "Dit is niet voldoende voor een ploeg met onze ambitie en onze kwaliteiten." Dat Maes tussendoor wel als groepswinnaar overwinterde in de Europa League, niemendalletje. Exit Maes. Enter Stuivenberg, de tegenpool van zijn voorganger. Maar volgens de profielschets, opgesteld door CEO Patrick Janssens en technisch directeur Dimitri de Condé, wel de man op de juiste plaats. Een opleider zonder ervaring als hoofdcoach, maar wel een zielsverwant qua voetbalfilosofie. Er werd na Nieuwjaar bij momenten gedanst en gesprongen door de weinige mensen in de Luminus Arena. Een gemiddelde van 2,6 punten per wedstrijd. Kijk, in play-off 2 is het óók plezant. Maar op cruciale momenten liep het fout. De inhaalmatch op Waasland-Beveren, op KV Mechelen, thuis tegen Charleroi, in de halve finale van de beker tegen KV Oostende en finaal ook in de strijd voor een Europees ticket opnieuw tegen KVO. "Op het einde van de rit tellen de resultaten", besloot Janssens het interview toen.

Gelukkig hebben wij het ook wel voor cijfertjes. Negen wedstrijden ver in de nieuwe competitie zit Genk aan 10 op 27, de slechtste competitiestart sinds de fusie, een gemiddelde van 1,1 punt per wedstrijd. Zet die trend zich verder, dan sluit Genk de reguliere competitie af met 33 punten. De laatste vijf seizoenen was dat puntenaantal goed voor een stekje tussen plaats 11 en 13 in het klassement. Beneden alle peil en niet voldoende voor een ploeg met de ambitie én de kwaliteit van Genk. De club die in het tussenseizoen de neus ophaalde voor monsteraanbiedingen op Berge, Colley, Malinovskyi en Trossard. Een moedige beslissing. De kern werd aangevuld met Ingvartsen, Benson, Maehle, Vukovic en Mata. Materiaal om dominant voetbal te brengen én minimaal bij de eerste drie te eindigen. Dat de directeuren pal achter de coach blijven staan, is een logische strategie. Kan niet anders als je zó je nekt hebt uitgestoken bij zijn aanstelling. Maar Racing Genk moet opletten dat de oogst - want daar draaide het dit seizoen toch om - niet nog vóór de winter verloren is.

