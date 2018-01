Sá Pinto geeft signaal aan Standard-bestuur: "Snel versterking nodig" Frank Dekeyser in Marbella

Standard De accenten zijn gelegd, de strijd gaat voort. Sá Pinto heeft iedereen op scherp gezet in Marbella. Spelers, maar ook het bestuur. "We kunnen geen tijd meer verliezen, er is versterking nodig."

"Bonjour." De lach was gisteren - net als de begroeting - hartelijk. Ricardo Sá Pinto heeft de voorbije week aan klantenbinding gedaan in Spanje. Slechts één training werd gesloten voor het publiek en de pers, er kon af en toe zelfs een grapje vanaf. 'No pressure', uitgerust na een weekje vakantie - hoewel hij gisteren na vijf minuten werd uitgesloten in de wedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf, een overdreven reactie van de scheidsrechter.

Bref, de Portugees had eigenlijk niet te klagen de voorbije week. Logeren in een vijfsterrenhotel, piekfijne oefenvelden én een gemotiveerde spelersgroep. "Ik ben heel tevreden", aldus Sá Pinto. "Met de omgeving, maar ook met de instelling van de spelers. Ik zag kwaliteit en intensiteit. We hebben getraind op defensieve en offensieve patronen, op stilstaande fases. Het was leerrijk."

Op zoek naar goals

De Standard-coach had in Marbella ook uitgebreid de tijd om te praten met zijn spelers. Individueel en in groep. Over het gebrek aan efficiëntie - slechts 21 goals gemaakt - en over de vele tegengoals die de Rouches slikken in het slot van een wedstrijd. Met duur puntenverlies als gevolg. "Misschien zijn de spelers op bepaalde momenten wat moe of heeft het te maken met vertrouwen", zegt Sá Pinto. "Er gebeurt altijd wel iets en dat is niet normaal. Weet je: als de tegenstander vier of vijf open kansen krijgt, kan je altijd een goal tegenkrijgen."

"Maar in ons geval... We geven amper iets weg en toch kunnen ze scoren. Zoiets is moeilijk te aanvaarden. (denkt na) We willen die pagina zo snel mogelijk omdraaien. Het gebrek aan efficiëntie? Mocht ik weten waar het aan ligt, dan gaf ik jullie de oplossing. We zijn niet geïnspireerd genoeg in de laatste pass, in de beslissingen die we pakken. Als je niet scoort, kan je niet winnen. Met Cop die terugkomt, komt er wel iemand bij die ons aanvallend meer opties geeft. Hij heeft ervaring, is international. Een kwaliteitsinjectie voor de groep."

En toch blijft Sá Pinto er op hameren dat Standard nieuwe spelers nodig heeft. Hoe sneller, hoe beter. Volgende week hervat de competitie. "We kunnen geen tijd meer verliezen, er is versterking nodig."

Duidelijker kan de Portugees niet zijn. Het bestuur van de Rouches weet wat gedaan, het signaal is duidelijk. "Het is belangrijk dat ze zo snel mogelijk komen, liefst begin volgende week al. Dat ze zich kunnen aanpassen, dat ik ermee aan de slag kan. Liefst een middenvelder en een aanvaller - meer 'power' - die ook onmiddellijk inzetbaar zijn. Jongens met de juiste mentaliteit, met kwaliteit én met ervaring. Kijk: ik wil het beste voor de ploeg. Daarom dat ik ook niet wil dat er spelers vertrekken. Ik kan echt niemand verliezen op dit moment. We willen Standard sterker maken, niet verzwakken. We can't crash the team. Al weet ik ook dat Olivier (Renard, red.) en het bestuur hard aan het werk zijn in bepaalde dossiers."

"We halen zéker play-off 1"

De Portugees brandt nog steeds van ambitie. Je ziet het aan zijn lichaamstaal, aan de manier waarop hij zijn spelers aanstuurt tijdens de training. Hij geeft ze geen moment rust. Met als doel nog steeds om play-off 1 te bereiken. Ook al gaf Renard eerder toe dat het normaal is dat iedereen twijfelt, het discours van de coach is al het hele seizoen hetzelfde. "Ik ben zelfs zekerder dan ooit dat we in de top zes eindigen", grijnst Sá Pinto. "Maar dan moeten we wel op de cruciale momenten de concentratie behouden. En... (kijkt voor zich uit) We moeten onze wedstrijden sneller afmaken. In voetbal kan alles snel veranderen. Standard vecht tegen vele dingen - sommige zijn niet normaal, maar ik geloof in de ploeg. We are one. (lacht) Winnen doen we samen, en als we verliezen is het de fout van de coach."

