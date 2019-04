Exclusief voor abonnees Rouches meester-achtervolgers in play-offs: “Jagen is leuker dan opgejaagd worden” Jonas Van De Veire

05 april 2019

07u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard Daar zijn de play-offs, daar is Standard. Voor de zoveelste keer pieken de Rouches in ‘money time’. Op zoek naar oorzaken met drie ervaringsdeskundigen.

“Bij de top zes geraken was het lastigste, pas in play-off 1 ging het makkelijk.” Mémé Tchité proest het uit wanneer hij terugdenkt aan zijn dolste seizoen bij Standard. Zijn grapje houdt wel steek. Liefst drie keer misten de Rouches de eindstrijd om de titel. Alleen: wanneer ze er wél bij waren, stelden ze zelden teleur. In 62 play-off-matchen haalde Standard gemiddeld 1,73 punten per wedstrijd. Enkel Anderlecht deed even goed.

