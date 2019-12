Roteert Preud’homme in de beker met oog op loodzware komende weken? “Enkel kwalificatie interesseert mij” Frank Dekeyser

03 december 2019

16u50 0 Standard Benieuwd wie er morgen zal spelen op Sclessin. Het - met alle respect - tussendoortje tegen US Rebecqoise moet Standard toelaten een paar sterkhouders rust te gunnen. Waar of niet? “Enkel de kwalificatie interesseert mij,” zegt Michel Preud’homme.

First things first. Vanja Milinkovic-Savic zal morgen niet in doel staan bij de Rouches. Dat is al één zekerheid. De Serviër blesseerde zich zondag tijdens de opwarming en moet minstens twee revalideren. Wie dan wel speelt, is niet duidelijk. Of Bodart behoudt zijn plaats, of Jean-François Gillet mag nog eens keepen. “Het antwoord krijgen jullie morgen”, aldus Preud’homme.

Nog zekerheden: tegen Rebecq zien we geen Lestienne en Oulare - beiden licht geblesseerd - én geen Gavory en Bastien. Zij worden gespaard. MPH: “Ze speelden al een tijdje tegen hun limiet. We willen geen risico nemen. Eerlijk gezegd twijfelden we al om hen op te stellen tegen Cercle Brugge zondag. (grijnst) Om niet in de verleiding te komen om hen tóch op stellen, hebben we hen gewoon uit de selectie gehouden.” Dat zowel Gavory als Bastien tegen hun limiet zitten, hoeft niet te verwonderen. Enkel Laifis heeft meer minuten gespeeld alle competities inbegrepen. Bastien staat op plaats twee, Gavory op plaats drie.

Voorts wordt verwacht dat Preud’homme nog wat zal roteren tegen de ploeg uit tweede amateur. Zonder daarbij de kwaliteiten van de tegenstander te negeren - Rebecq ging in de vorige ronde winnen op het veld van Cercle Brugge. “Ze hebben toch een aantal spelers die gevormd zijn bij ploegen uit eerste of tweede klasse. Dat zie je. Ik heb tegen mijn spelers gezegd: ‘deze ploeg schakelde Cercle Brugge uit, waartegen wij tot de laatste minuut moesten vechten voor de overwinning.’ We zullen hen dus niet onderschatten. Hopelijk kunnen we de match snel in een beslissende plooi leggen. Verlengingen? (lacht) Liever niet.” Ook al is het voor Rebecq de wedstrijd van hun leven, niet doorstoten zou toch een serieuze blamage zijn voor de Rouches. Op Sclessin, op eigen veld.

Dieper ingaan op basisplaatsen voor X of Y wilde MPH niet op zijn persconferentie. “Of het tijd is om andere spelers aan het werk te zien? Misschien. Maar mij interesseert enkel de kwalificatie. Ik zie de jongens elke dag, ik zie tot wat ze in staat zijn en wat ze de ploeg kunnen bijbrengen.”

Een beetje namedropping dan maar.

Boljevic? “Hij wisselt fenomenale momenten af met mindere. Hij zit nog in een soort leerproces.”

Miangue? “We willen hem op zijn beste niveau brengen. Senna weet waarom hij de laatste maanden minder speeltijd gekregen heeft, hopelijk maakt hij de déclic. Fysiek is hij impressionant, een machine.”

Loodzwaar programma

Enfin, het lijkt er wel op dat Preud’homme toch een paar spelers kansen zal geven - deels dus noodgedwongen. De benen van bepaalde spelers laten rusten. Zeker gezien de zware wedstrijd van vorige week in Guimaraes - op een uitgeregend veld - én de onverwachte slijtageslag tegen Cercle Brugge afgelopen weekend. Komt erbij dat het programma van de komende weken loodzwaar oogt voor de Rouches. Eerst Moeskroen, dan Arsenal, Anderlecht, Waasland-Beveren en AA Gent. Fysiek kan dat na de afgelopen maanden bij bepaalde spelers beginnen doorwegen. In Luik zullen ze tegen Rebecq met andere woorden geen enkel risico nemen.

Zolang de kwalificatie maar wordt veiliggesteld.