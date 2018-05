Ricardo Sa Pinto neemt afscheid als trainer van Standard: "Ik hou te veel van deze club om niet als vrienden uit elkaar te gaan" Frank Dekeyser

20 mei 2018

20u45 0 Standard Op een persconferentie snel na de draw van Standard op Charleroi (0-0) heeft Ricardo Sa Pinto bevestigd dat dit zijn laatste match als trainer van de Rouches was. De Portugees bezorgde de club na de bekerzege tegen Genk ook een bijzonder knappe tweede plaats in Play-Off 1 en een ticket voor de derde voorronde van de Champions League, maar wordt vervangen door zo goed als zeker Michel Preud'homme.

"Misschien is het geen verrassing, maar dit is mijn laatste match als coach van Standard" aldus Sa Pinto, die het had over gemengde gevoelens. "Ik hou van deze club. Ik heb een paar doelen bereikt, dingen gewonnen. In mijn eerste seizoen deden we meer wat de mensen dachten. Zo is voetbal. Soms kan je niet verder, er zijn beslissingen die je maakt en ondergaat. Jammer genoeg ga ik niet verder als coach van Standard. Het is niet iets wat ik wou. Maar dit is het moment om niet door te gaan."

"Ik sprak met de directie en we kwamen overeen om het contract voor volgend seizoen te verbreken. Op een menselijke manier. Dat is belangrijk voor de toekomst van de club en voor mezelf. Ik hou te veel van Standard om niet als vrienden uit elkaar te gaan. Dit was een groot seizoen. Toen ik toekwam zat Standard twee jaar niet in Play-Off 1. Het was moeilijk in de kleedkamer. Er waren geen regels, geen passie, geen verbondenheid. Iedereen dacht aan zichzelf. Het was moeilijk om dingen te veranderen. Standard is geen gemakkelijke club, de druk was en is er groot."

"Ik ben trots op de job die we vervuld hebben", vervolgde Sa Pinto. "We hebben een familie gecreëerd. Iedereen wilde alles winnen. De fans zijn ook weer trots op Standard. We wonnen de beker, kwalificeerden ons eerst voor de Europa League en nu voor de Champions League. We gingen door tot het einde. Als er niet gebeurde wat er gebeurd is tegen Club Brugge, konden we kampioen worden. We mochten dromen. We zijn kampioen van de play-offs en daar ben ik trots op. We hebben de beste aanval en de beste verdediging in de play-offs. De waardes van spelers zijn omhoog gegaan. Junior, Marin, Luyindama, Emond…. Financieel zijn we dit seizoen 16 miljoen euro vooruitgegaan."

En Sa Pinto klopte zich nog verder -terecht- op de borst. "De hel van Sclessin is terug. Iedereen begrijpt wat een seizoen we gerealiseerd hebben. Op dit moment is het beter voor iedereen dat we onze eigen weg gaan."

Over zijn moeilijke relatie met de pers, zei hij: "Er was wat spanning, ja. We waren het niet altijd eens. Ik heb het altijd aanvaard. Ik heb me nooit onrespectvol opgesteld. In het laatste deel van het seizoen toonden jullie meer respect en waren jullie eerlijker. We are in peace, we leave in peace (we leven in vrede en we vertrekken in vrede, nvdr). Ik wens jullie het beste toe voor de toekomst. Dank u aan mijn fantastische spelers. Ze geloofden dat ze iets konden bereiken en dat is hun gelukt, dat is hun verdienste. Bedankt aan mijn technische staf die me altijd heeft gesteund. Dank jullie voor alles. Ook bedankt aan de supporters. Ik moest ook met hen gaan praten, maar op het einde hebben ze de verdienste om erin te blijven geloven. Ik wil ook enkele mensen bedanken die dagelijks voor Standard werken. Ik kan en zal ze niet vergeten: ook zij horen bij mijn team."