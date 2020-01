Renaud Emond op weg naar Nantes FDZ

07 januari 2020

09u23 6

Standard dreigt Renaud Emond kwijt te spelen aan het Franse Nantes. De aanvaller - goed voor zeven goals in veertien wedstrijden - zou volgens Franse media vandaag al zijn medische testen afleggen in Frankrijk. Emond reist straks vanuit Malaga af naar Madrid, om vanavond toe te komen in Nantes. Eergisteren gaf Emond nog toe dat hij niet weigerachtig stond tegenover een avontuur bij een buitenlandse club. Ook begin vorig jaar liet de aanvaller in een interview optekenen dat hij het moeilijk had met de eeuwige twijfels die over hem bestonden.

Vanmiddag spelen de Rouches tegen Borussia Dortmund. Op de goals van Emond moeten ze niet meer rekenen. Met de transfer zou een bedrag van ongeveer drie miljoen euro gemoeid zijn.