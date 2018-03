Renaud Emond moet leegte die Orlando Sá laat opvullen: "Hij verdient het vertrouwen" Stijn Joris

03 maart 2018

07u00 1 Standard Renaud Emond (26) begint aan zijn derde of vierde leven bij Standard. De transfer van Sá maakt voor hem de baan helemaal vrij. Hij moet de nieuwe aanvalsleider worden en dat hoeft helemaal geen aderlating te betekenen.

Terwijl de transfer van Orlando Sá bij de buitenwereld vragen opriep, zat er eentje zich te verkneukelen. Meer dan ooit ruikt Renaud Emond zijn kans om na 2,5 seizoenen zijn statuut van veredelde invaller af te schudden. Meermaals passeerden er voorstellen voor uitleenbeurten, maar Emond wou Sclessin niet verlaten vooraleer hij er zijn stempel had gedrukt. De winterstage in Marbella zadelde hem niet met een goed gevoel op en hij vreesde opnieuw voor beperkte speelgelegenheid. Dan kwam er die hattrick in de bekermatch tegen Club Brugge en plots maakte Sá Pinto hem belangrijk. Door het vertrek van Sá en de niet geheel overtuigende prestaties van Cop, moet hij nu de Luikse aanval gaan dragen.

Beter in zijn vel

In zijn directe omgeving zagen ze Emond de voorbije weken veranderen. Vader Philippe spreekt zijn zoon bijna dagelijks. "Het heeft 2,5 jaar geduurd, maar hopelijk kan hij nu eindelijk zijn droom waarmaken", klinkt het bij Philippe. "We hopen het allemaal voor hem. Een leuke anekdote is dat Renaud zijn eerste goal in eerste klasse op Sclessin scoorde. Na de match omarmde hij me en zei hij me al 'ooit scoor ik hier in dat rode shirt.' Standard is altijd al zijn club geweest. Iedereen hier in de provincie supportert voor Standard."

"Hij heeft het zeker niet makkelijk gehad. Hij speelde weinig, maar bleef altijd hard werken. Zo zit hij nu eenmaal in mekaar. Hij had een doel en wou niet opgeven. Het vertrek van Sá zou wel eens kunnen helpen. Hij is heel gemotiveerd om deze kans niet te laten glippen. De laatste weken zit hij veel beter in zijn vel. Hij voelt het respect van de fans en de media. Hij lijkt wel herboren. Het vertrouwen van iedereen bij de club heeft hem deugd gedaan. Hij presteert al enkele weken op een behoorlijk niveau. Als je kan scoren tegen Club Brugge en een assist afleveren tegen Anderlecht, dan ben je niet slecht bezig."

Respect

Onder Jankovic speelde Emond maar met mondjesmaat, maar zijn ex-coach weet hem toch naar waarde te schatten. "Standard nam de juiste beslissing door Sá te laten gaan", zegt Jankovic. "Het heeft geen zin om een ongelukkige speler aan zijn contract te houden en met deze transfer geven ze Emond het volste vertrouwen. Hij heeft de voorbije weken al aangetoond dat dat terecht is." Orlando Sá zat al een poosje op zijn lucratieve transfer zat te azen en leek niet meer helemaal met zijn gedachten bij Standard. Emond bleef werken en kreeg ook van de spelersgroep positieve signalen.

"Emond lag altijd al goed in de kleedkamer", herinnert Jankovic zich. "Standard haalde alsmaar nieuwe spitsen. Sá, Raman, Cop, Bolingi... Ze kwamen één voor één, maar Emond bleef altijd positief. Hij werkte hard en nu scoort hij ook belangrijke goals. Hij verdient het volste vertrouwen. Ook de situatie van Sá is begrijpelijk. Hij wordt straks 30 en kan nog één keertje zo'n contract tekenen. Die trein passeert meestal geen tweede keer. Bovendien is het voor een club gevaarlijk om een speler tegen zijn wil te houden. Dat kan voor problemen in de kleedkamer zorgen."

Met Emond in plaats van Sá moet Sá Pinto wel schuiven. De Portugese aanvaller is een rasechte goaltjesdief. Emond is een ander type. Hij zwoegt in functie van het team, pikt wel zijn goaltjes mee en levert ook assists. Sá moest gevoerd worden, Emond speelt om anderen beter te maken. "Sá was belangrijk met zijn goals, maar Emond brengt iets anders. Zijn loopwerk creëert ruimte voor anderen. Met Mpoku, Edmilson en Carcela heeft Standard nu drie spelers die uitstekend tussen de lijnen kunnen lopen. Emond gaat hen beter maken. Hij is ook zo'n aanvaller die bij balverlies meteen in een verdedigende rol kruipt. Daardoor mag hij op veel respect rekenen in de kleedkamer. Ik kan begrijpen dat de fans boos zijn dat ze hun topschutter moeten laten gaan, maar naar mijn gevoel zal dit een boost geven aan de groep én Emond."

Weegschaal

Als we de cijfers er eventjes bij nemen, kwam Sá dit seizoen 20 keer aan de aftrap. Hij scoorde tien competitiedoelpunten in 1778 minuten. Eentje om de 178 minuten dus. Emond moest tot de 19de speeldag wachten om voor het eerst aan de aftrap te komen. Sindsdien dropte Sá Pinto hem in elf wedstrijden negen keer in de basis. Hij was goed voor twee goals en drie assists in 715 minuten. Sá scoort dus makkelijker, maar Emond is beslissend om de 143 minuten, want Sá heeft geen assist achter zijn naam staan. Bovendien was Emond met vijf goals erg belangrijk in de bekercampagne van de Rouches. Sá prikte twee keer raak op weg naar de bekerfinale. De twee liggen dus met mekaar in de weegschaal.

"Als trainer ga je altijd op zoek naar het juiste evenwicht", zegt Jankovic. "Met Emond in de spits kan je twee kanten uit. Hij kan alleen voorin met iemand als Carcela in steun, maar hij past ook perfect in een 4-4-2. Cop kan dan ook een rol hebben. In beide systemen kan je een balans creëren. Emond maakt ruimte voor anderen, werkt hard en houdt de ruimte weer klein bij balverlies. Sá had ongetwijfeld een hoger rendement qua goals. Hij wist als geen ander zijn momenten te kiezen. Emond brengt iets anders. Met een goede armada in zijn rug, is hij een heel interessante speler. Een aanvaller die niet op een inspanning meer of minder kijkt."