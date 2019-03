Razvan Marin verlaat zo goed als zeker Standard voor Ajax Frank Dekeyser

28 maart 2019

17u55 0 Standard Standard verliest in de zomer één van zijn sterkhouders op het middenveld. Razvan Marin (22) trekt zo goed als zeker voor vijf seizoenen naar Ajax, er zijn slechts nog enkele details te regelen tussen club en speler.

De Nederlanders, kwartfinalist in de Champions League, zouden om en bij de twaalf miljoen euro betalen voor de Roemeen die in de ArenA de opvolger moet worden van Frenkie de Jong. Daarmee wordt de middenvelder de derde duurste uitgaande transfer van de Luikenaars na Fellaini en Batshuayi. “Ik denk niet dat het nog zal mislopen”, aldus Preud’homme. “Al ben je het in het voetbal nooit zeker vooraleer alles getekend is.”

Razvan past in de manier van voetballen van Ajax. Het is een grote beloning voor hem en hij verdient dit” Michel Preud’homme

Marin kwam twee jaar geleden in de winterstop naar Standard. Hij werd opgeleid bij Viitorul Constanta, de ploeg van Gheorghe Hagi. Na een aanpassingsperiode ontpopte hij zich vorig seizoen tot een absolute smaakmaker op Sclessin. Een combinatie van inzet, techniek, tactiek en fysieke kracht. Het totaalpakket. De Roemeense international werd al snel één van de publiekslievelingen in Luik.

Overtuigende kwaliteiten

Ajax kreeg Marin in het vizier toen ze tegen de Rouches speelden in de voorrondes van de Champions League. Sindsdien zijn ze hem blijven volgen en geraakten ze overtuigd van zijn kwaliteiten. Standard coach Michel Preud’homme kon de transfer zien aankomen. “Ik wist al een tijdje dat ze interesse hadden in Razvan (lacht). Een ex-assistent van mij (Alfred Schreuder, red.) werkt daar nu. Hij was onder de indruk van Razvan. Kijk, hij past in de manier van voetballen van Ajax. Het is een grote beloning voor hem, en vooral: hij verdient dit.”