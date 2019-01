Razvan Marin steeds beter en belangrijker voor Standard: "Mister Hagi vergeleek me met Xavi" Frank Dekeyser in Spanje

10u25 0 Standard Razvan Marin (22) - onlangs verkozen tot Roemeens voetballer van 2018 - over Standard, zijn mentor én zijn toekomst. "Ik hou van de Spaanse competitie."

Papa Petre Marin een jaar geleden in 'Het Laatste Nieuws': "Razvan is momenteel de beste speler uit Roemenië."

Het zal hem dan ook niet verbaasd hebben dat zijn zoon begin december die prijs ook effectief mocht afhalen in La Soirée - Exclusive Venue, Boekarest. Een beloning na zijn uitstekende seizoen bij Standard en zijn prestaties bij de nationale ploeg. In de voetsporen van grote namen zoals onder meer Laszlo Bölöni, Gheorghe Popescu, Adrian Mutu én Gheorge Hagi - idool en mentor van Marin. "Ik heb veel geleerd van hem toen ik bij Viitorul Constanta speelde", zegt de middenvelder. Een pitbull op het veld, bescheiden ernaast. Voetjes op de grond. "Hij is de beste Roemeense voetballer ooit. Sommige mensen hebben niet de kans om hem te ontmoeten, ik groeide op met Mister Hagi. Hij was er elke dag, hij gaf me advies, hij geloofde in mij en doet dat nu nog. Als ik de kans krijg om met hem te praten, doe ik dat. 'A nice feeling.' Mister Hagi vergeleek me met Xavi - ik bekeek veel filmpjes van hem op YouTube. Hoe hij de ruimte opzocht, hoe hij bewoog op het veld. Ik vind dat Xavi en Iniesta te weinig erkenning kregen voor die goede periode van Barcelona. Ze hadden 'ongeluk' dat ze met Messi in een ploeg speelden - alles draaide rond hem."

Dank je, mama

Marin is "fier" dat hij tot beste speler van zijn land verkozen werd. "Het was een doel toen ik jong was, ik had het alleen dit jaar nog niet verwacht. Weet je: natuurlijk bedank ik mijn familie, mijn vrienden en mijn ploegmaats... Maar ik heb bovenal veel te danken aan mijn mama. Zij ging overal met mij naartoe. Naar school, naar de training. Mama speelde een grote rol in mijn ontwikkeling én in mijn carrière. Ze was zeer trots dat ik die trofee won. Of ik nu een 'grote meneer' ben in Roemenië? Goh, de mensen weten niet veel over mij, hoor. Ze zijn niet zo bezig met de Belgische competitie. Tot vorig jaar werd het uitgezonden op televisie - omdat Stanciu en Chipciu in België speelden, nu niet meer. Maar ik word nu wel vaker herkend als ik ga shoppen of op straat wandel. Ik moet wat meer op de foto gaan."

Intussen neemt de interesse in Marin alsmaar toe. De naam van AS Roma valt geregeld. "I don't care", grijnst de Roemeen. "In de zomer werd er ook veel over mij gepraat. Ik zou eerst naar die club gaan, dan weer een andere... blablabla. Ik ben 22 jaar, ik wou bij Standard blijven, veel minuten maken. Toen ik hoorde dat Michel Preud'homme trainer werd bij ons, vond ik dat een pluspunt. Dit seizoen voetballen we anders, willen we meer de bal. Ik was het gewend om op die manier te spelen bij Viitorul. En ik voel me hier uitstekend. Mijn aanpassing is altijd vlot verlopen, ik maak grapjes met de jongens, ik ben altijd kalm. Ik hou van iedereen en ik denk dat iedereen van mij houdt. In mijn hoofd speel ik in de terugronde in Luik - ik verwacht niet dat er iets zal gebeuren. (twijfelt) Maar uiteindelijk weet je het nooit. Toen ik bij Viitorul speelde en op stage was in Cyprus, kwam er plots het aanbod van Standard dat ik niet kon weigeren. Mijn grootste droom? Spelen voor een topploeg. In de grootste competities ter wereld. Italië, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Spanje. Ik hou van de Spaanse competitie. In La Liga wordt het mooiste voetbal gespeeld. (wijst naar buiten) En het weer is hier altijd mooi."