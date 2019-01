Preud’homme verwelkomt spelers in het zonnetje: "Wil iedereen aan het werk zien” Frank Dekeyser met Standard op stage in Marbella

05 januari 2019

09u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard Een week vakantie heeft de Rouches deugd gedaan. De gezichten waren fris, de benen idem dito. Standard begon gisteren aan de voorbereiding op het tweede luik van de competitie. In Marbella - sun is shining.

“We zijn hier veel te vroeg. Hoe laat stijgen we op?”

Ouderdomsdeken Jean-François Gillet (39) blies even, gisterochtend rond 7.30u op de luchthaven van Zaventem. Een glimlach volgde. De dag was vroeg begonnen voor de (meeste) Rouches. Om 6 uur stipt vertrokken naar Brussels Airport.

Waren niet aanwezig: Mehdi Carcela, Orlando Sá, Guillermo Ochoa, Moussa Djenepo en Michel Preud’homme. De Standard-coach had van de vrije week geprofiteerd om met vakantie te gaan - en te golfen - in de omgeving van Marbella, de stageplaats. Even ontspannen na zijn eerste intense maanden op Sclessin. Een periode van hoogtes en laagtes, van puur plezier én frustraties.

Sá nam dan weer een rechtstreekse vlucht uit Lissabon, Ochoa vertoefde reeds in Málaga, Djenepo vloog vanuit Mali. Mehdi Carcela tot slot arriveerde gisterenmiddag rond 16.30u in het spelershotel. Relaxed, zoals iedereen hem kent. Hij kwam rechtstreeks van het Mexicaanse Cancun na eerder een kleine week verlof in Miami.

Dat viertal eerst nog laten terugkeren naar Brussel was niet opportuun. Luyindama deed dat wel. Hij reisde van Kinshasa naar België om meteen door te vliegen met de ploeg naar Spanje. Losse training, hippe, zwarte hoed op het hoofd - the boss.

Enfin, de vlucht vanuit Brussel verliep voorspoedig. De spelers kletsten bij met een koffie of deden de ogen toe. Het zal nog zwaar genoeg worden de komende week. “De stage is het ideale moment om de fysiek opnieuw aan te scherpen”, sprak Preud’homme begin vorige maand. “We gaan ook bepaalde dingen perfectioneren.”

Alles met het oog op de play-offs.

Gisteren bleef het bij wat lopen op het strand en de dijk aan het hotel - na een korte speech van MPH. De benen losgooien, wat roderen voor wat komen zal. Vanaf vandaag staan er telkens twee trainingen gepland. Eentje ‘s ochtends, eentje in de namiddag. Dinsdag en vrijdag wordt er niet getraind, dan oefent Standard tegen respectievelijk Mainz en Borussia Mönchengladbach. Twee stevige Duitse ploegen, twee waardemeters. “Ik wil iedereen aan het werk zien”, alsnog Preud’homme. “Dingen uittesten. Dat is belangrijk voor onze evolutie.”

In de hoofden zit het goed, de resultaten waren top vlak voor de winterstop met een negen op negen en een vierde plaats in het klassement - kwam de break voor de Rouches wel op het juiste moment?- én de onderlinge sfeer is uitstekend. Het klikt in Luik, alles lijkt in mekaar te passen.

Chaotisch

Maar Standard is en blijft nog altijd Standard. Wispelturig, bij momenten chaotisch. Vooral op het veld, dan. “Je weet nooit of we écht vertrokken zijn”, grijnsde Preud’homme voor de wedstrijd tegen Charleroi op tweede kerstdag. “Maar ik hoop het wel.” In Luik duimen ze mee met hun coach.

Aan de omstandigheden in Marbella zal het alleszins niet liggen. Acht dagen zon, aangename temperaturen en perfecte oefenvelden. Trainen op fysiek, tactiek, stilstaande fases... De voetbalbatterijen opladen.