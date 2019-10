Preud’homme reageert op kritiek van Clement: “Ik ga geen spelers vrij laten staan om Club een plezier te doen”



Bart Fieremans

29 oktober 2019

16u18 0 Standard Standard zag zondag op Club een strikte organisatie lonen, zodanig dat trainer Philippe Clement zich nadien geënerveerd uitliet over de tactiek met “zelfs mandekking op je backs.” Standardcoach Michel Preud’homme kwam daar op een persmoment vandaag op terug en gaf toe de kritiek zelfs ”een klein beetje een compliment” te vinden.

“Ik wil meerdere zaken zeggen over dat onderwerp. Ik zag dat als wij de bal hadden, dat Vormer en Vanaken onze spelers ook volgden. En dat is normaal. Club moet niet geloven dat wij een speler vrij gaan laten staan om hen een plezier te doen. Zij probeerden spelers vrij te spelen, en wij zorgden ervoor dat ze minder vrij stonden. Dus stonden onze spelers goed geplaatst. Ik denk dat elke ploeg probeert te verdedigen als ze de bal niet hebben. Ik zag Club Brugge ook heel gegroepeerd in zijn eigen rechthoek staan, met soms negen of tien spelers. Het is een logische zaak.”

Preud’homme kadert de sneer van Clement ook in een context. “Ik zie Philippe wat als een vriend. Hij liet als trainer al heel mooie zaken zien, maar hij voelt ook een grote druk. Met de kern die Club samengesteld heeft, is hij bijna verplicht om kampioen te spelen. Na de 0-5-nederlaag tegen PSG en na een ploeg die een goeie match in Brugge gespeeld heeft, was hij misschien wat nerveus.”

Voor de spankracht in de competitie is het goed dat Standard op de huid van Club Brugge blijft zitten, want van Anderlecht zal het dit seizoen niet komen. Maar in de rivaliteit om de leidersplaats ziet Preud’homme Club Brugge toch nog een streepje voor hebben dan de Rouches: “Met de evolutie die Club doorgemaakt heeft, zijn zij de grote favoriet. Daar is iedereen het over eens.”

“Maar er zijn meerdere ploegen die Club kunnen ambeteren. Niet alleen wij. Genk is titelverdediger en heeft veel kwaliteit. AA Gent draait een goed seizoen. En KV Mechelen staat daar. Tiens? KV Mechelen. Maar Brugge is wel de favoriet. Omdat Club Brugge het Anderlecht van het verleden is geworden. Club is nu het meest sterk, het meest rijk en het meest gestructureerd. Het is aan de anderen om het hen lastig te maken.”