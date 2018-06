Preud’homme over zijn terugkeer naar Standard: “Ik heb goesting” - Edmilson grote afwezige Frank Dekeyser

19 juni 2018

16u29

Standard Het was ouderwets druk op Sclessin. Michel Preud'homme werd er samen met zijn technische staf voorgesteld. De Rouches zijn klaar voor een nieuwe start. "Ik ben hier omdat ik goesting heb."

De stoeltjes in de perszaal stonden klaar rond kwart na twee – met naamkaartjes - , het was enkel wachten op Michel Preud’homme en zijn assistenten. Van Emilio Ferrera tot mental coach Rudy Heylen. “Ik werk opnieuw samen met vertrouwelingen, mensen op wie ik weet dat ik kan rekenen, die me getoond hebben dat ze enorme kwaliteiten hebben”, aldus Preud’homme.

De nieuwe coach van Standard ging geen enkele vraag uit de weg. “Ik kom terug naar de club waar ik ben opgegroeid. Hier is alles begonnen voor mij. Eerst als jonge speler, dan als prof, hier had ik mijn eerste job als trainer, dan als technisch directeur…. Nu krijg ik een driedubbele functie. Het is voor middenlange tot lange termijn, dat heeft me verleid. Ik ben niet enkel coach, maar ik mag ook denken aan de toekomst. Bovendien is mijn familie dichtbij, dat kan ik niet negeren.”

Geen grote verklaringen

MPH had het ook over zijn ambities. “Je bent – als je ergens begint – nooit blij met een zevende of een achtste plaats. Maar ik ga geen grote verklaringen doen. We willen verderwerken op de basis die hier vorig seizoen gelegd is én we willen bepaalde dingen verbeteren. Het is nieuw dat we al zeker zijn van Europees voetbal tot december. Het zal een andere voorbereiding worden, ook in conditionele opbouw.”

Bang van de vergelijking met zijn voorganger Sá Pinto is Preud’homme niet. “Ieder zijn leven. Je kan vergelijkingen niet ontwijken. Alleen: je kan niet vergelijken wat niet vergelijkbaar is. Wat ik wel kan zeggen: bij elke club waar ik geweest ben, heb ik iets gewonnen. We willen Standard opnieuw stabiliseren. Een beetje zoals we gedaan hebben in Brugge de laatste vier seizoenen. (lacht) Ik ben omringd door een goede staf en uitstekende accommodatie. Ik ben hier omdat ik goesting heb. ”

Wat met Edmilson?

Opvallende afwezige op de fysieke testen bij Standard: Junior Edmilson. “Hij moest er zijn”, alsnog Preud’homme. “Hopelijk kunnen we de situaties rap oplossen, ik wil graag met hem samenwerken volgend seizoen.”