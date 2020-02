Preud’homme over strafschopfase: “Als het penalty is, moet je die gewoon geven” ABD

13 februari 2020

00u20

Bron: Play sports 0 Standard Michel Preud’homme was “tevreden” over wat zijn ploeg bracht. De coach van Standard bleef wel opvallend rustig over de penaltyfase - Oulare werd in de zestienmeter vastgehouden door Balanta. “Als het penalty is, moet je die gewoon geven.”

“Ja, ik ben tevreden over de mentaliteit van de ploeg. Als hebben we in de eerste helft niet genoeg gedaan”, vond Preud’homme. “We stonden degelijk in de organisatie, maar in balbezit moest het beter. Na de pauze kwamen we beter in de match en creëerden we meer mogelijkheden.”

Een positief punt voor Preud’homme: “Het was een tijdje geleden dat we een clean sheet pakten. En dat deden we nu toch niet tegen ‘Janneke en Mieke’. Club Brugge is een sterke ploeg, hé."

Ook over debutant Raskin was Preud’homme lovend. “Hij is een pitbull. Met veel vinnigheid. Voor zijn eerste match heeft hij het goed gedaan. En dat we Oulare hebben kunnen laten staan, is een voordeel. Een fitte Oulare is altijd een troef."

“En de penaltyfase? (grijnst) Als het penalty is, moet je die geven”, besloot Preud’homme.