Preud’homme over heisa van voorbije dagen: “Het heeft onze voorbereiding niet verstoord” FDZ

30 januari 2020

15u51 0 Standard Business as usual bij Standard na de heisa van gisterochtend. Morgen spelen de Rouches alweer in Kortrijk. “Onze voorbereiding is niet verstoord”, zegt Michel Preud’homme. bij Standard na de heisa van gisterochtend. Morgen spelen de Rouches alweer in Kortrijk. “Onze voorbereiding is niet verstoord”, zegt Michel Preud’homme.

Het was gisteren schrikken in Luik toen de politie binnenviel bij voorzitter Venanzi en de club. Een dag later is de focus verlegd naar de match van morgen in Kortrijk. “Of ik gesproken heb met Bruno Venanzi? We praten elke dag”, aldus Preud’homme. “Kijk: de club heeft gezegd wat ze mocht zeggen in het communiqué van gisteren. Maar het heeft de spelers - of de club - niet verstoord in de voorbereiding. En voorts moeten jullie het communiqué lezen, alles staat erin.”

Preud’homme had het over een “altijd lastige verplaatsing naar Kortrijk” en gaf min of meer toe dat Standard nog uitkijkt naar een last minute deal op de transfermarkt. “Ik ga daar nu niet ja of neen op zeggen. Het is niet dat we niets doen, maar leidt het tot iets? Dat weet ik niet.”