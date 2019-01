Preud’homme nadat Standard 0-2-achterstand nog omzette in zege: “Iedereen voetbalde zoals we het willen” Frank Dekeyser

09 januari 2019

07u40 0 Standard Michel Preud’homme kan tevreden zijn na de eerste oefenmatch van Standard in Marbella. Gewonnen na een 0-2-achterstand aan de rust - karakter getoond. Never, ever quit. “Iedereen vecht voor zijn plaats”, aldus MPH.

Gisterenavond, 17.55u in het Marbella Football Center. High fives worden uitgedeeld, het zweet druppelt van de gezichten. Tot de laatste minuut voluit gegaan. Algemeen manager Alexandre Grosjean lacht: “Een match duurt negentig minuten en op het einde wint Standard.”

De ploeg(en) van Preud’homme - iedereen buiten jongeren Patoulidis en Joachim Carcela speelde één helft, enkel Mehdi Carcela kreeg negentig minuten - liet bij momenten heel mooie dingen zien tegen Mainz. Toch geen meeloper in de Bundesliga. “Ze hebben een budget van honderd miljoen euro”, merkte MPH fijntjes op. “En we hebben hen in moeilijkheden gebracht. We combineerden goed, we kregen uitstekende kansen.”

De Duitsers kwamen nochtans tegen de gang van het spel in op voorsprong met een goal van Boëtius (ex-Genk), Mateta verdubbelde na de rust. Standard won uiteindelijk na twee penaltygoals van Emond en een harde knal van Marin. “Zo’n resultaat zet je niet elke dag neer. Zij hadden het echt moeilijk na de rust, waardoor wij konden scoren.”

De Rouches oogden fris, ook al werd er de afgelopen dagen pittig getraind in Spanje. Preud’homme: “Het wil zeggen dat ze de belasting aankunnen. Het is altijd fijn om te winnen. Oefenmatch of niet - bij een spelletje streef je altijd naar de overwinning. Pas op, bij een gelijkspel of een nederlaag had ik ook het positieve onthouden. Alleen is nu het gevoel nóg beter.”

En vooral: ondanks de vele wissels, zakte het spelniveau niet of amper. “Iedereen voetbalde zoals we het willen. Het doet deugd dat iedereen alles opneemt waar we op trainen. Door een gemixte ploeg op te stellen, mis je soms wat automatismen. (lacht) Maar je ziet ook dat iedereen vecht voor zijn plaats. Dat is positief.”

Orlando Sá moest na 20 minuten gewisseld worden met last aan de linkerkuit. Zonder veel erg, zo bleek. Sá heeft een contractuur opgelopen. Djenepo bleef uit voorzorg aan de kant.