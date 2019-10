Preud’homme houdt rekening met Genk: “Vorig jaar wonnen we geen enkele keer tegen hen” FDZ

18 oktober 2019

14u47 0 Standard Michel Preud’homme aan de vooravond van de topper tegen Racing Genk. “Er wordt minder over die ploeg gepraat, maar ik houd rekening met hen.”

“We hebben al wat vooruit gewerkt de afgelopen twee weken.” De interlandbreak heeft deugd gedaan aan Michel Preud’homme. Niet elke drie dagen een wedstrijd, tijd om wat extra analyses te maken. Noodzakelijk, het programma van de Rouches wordt opnieuw intens. Morgen wacht Genk, dan volgen Eintracht Frankfurt, Club Brugge, Waasland-Beveren en AA Gent. “Moeilijke, maar mooie matchen. Zoals dat ook het geval was tegen Charleroi, Arsenal en Antwerp voor de interlandperiode.”

Preud’homme hoopt om tegen Racing Genk “beter” te doen dan vorig seizoen. “We wonnen toen geen enkele keer tegen hen. Ze krijgen misschien minder publiciteit, maar het is en blijft een moeilijk te bespelen ploeg. Ik houd zeker rekening met hen. Na een titeljaar is het altijd moeilijk om in het juiste ritme te geraken. Ze hebben een nieuwe coach, moesten andere spelers inpassen… Maar ik zie dat ze aan het groeien zijn. Kwalitatief blijven ze heel sterk.”