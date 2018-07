Preud'homme hamert al op stilstaande fases en afwerking - Club Brugge klaar voor eerste oefengalop FDZ en TTV

Stilstaande fases en afsluitende wedstrijdjes bij Standard

De eerste training van de dag zit erop voor Standard in Nederland. Een rustige opwarming, gevolgd door trainen op stilstaande fases en afwerking. Hoekschoppen, vrije trappen, verschillende variaties. Tot het helemaal juist zat. Michel Preud'homme gaf aanwijzingen op de stilstaande fases, Emilio Ferrera deed dat voor de afwerkingsoefeningen.

Na ongeveer drie kwartier werden de spelers verdeeld in verschillende groepen voor onderlinge wedstrijdjes. Pittig, snel, op het scherpst van de snee. Team wit - met Mpoku, Goreux, Gillet, Laifis, Djenepo, Agbo, Mmaee, Carlinhos en Vanheusden - haalde het meeste punten en poseerde gewillig voor de 'winfie'.

Club Brugge klaar voor eerste oefengalop

In Garderen heeft Club Brugge de ochtendtraining achter de rug. Rondom het veld, waarop diverse standaardsituaties aan het einde van een rustige oefensessie werden ingeoefend, werkten diverse spelers aan hun herstel. Zo hield Nakamba, stilaan hersteld van de knieblessure die hij vorig seizoen in de titelmatch tegen Standard opliep, een doorgedreven looptraining. Ook Mata, die revalideert van een liesoperatie, werkte apart op het veld. Limbombe en Diaby deden dat met kiné Jan Van Damme - ook zij worden stilaan bij de groep verwacht.

Club oefent straks om 18.30u een eerste keer op stage. Blauw-zwart doet dat tegen de Roemeense recordkampioen Steaua Boekarest. De Roemenen hebben onder anderen Denis Alibec, ex-KV Mechelen, in de rangen. Later deze week volgt nog een oefenpartij tegen de nationale ploeg van de Verenigde Arabische Emiraten.