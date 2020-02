Preud'homme als eerste T1 geelgeschorst: "Ze moeten me vastbinden" Frank Dekeyser

24 februari 2020

07u13 0 Standard Michel Preud'homme zal volgende week niet op de bank zitten in Charleroi. Hij kreeg zijn vijfde gele kaart van het seizoen van scheidsrechter Verboomen.

Hij is zo de eerste coach die geschorst wordt voor het krijgen van vijf gele kaarten. (ironisch) "Ik ben de gekste trainer, hé. Want ik gesticuleerde toen de scheidsrechter drie verkeerde beslissingen op een rij nam. Ze zouden me moeten vastbinden.”

“Andere trainers doen het sluw door dingen te fluisteren in het oor van de vierde ref. Ik kreeg zelfs geen waarschuwing, wel direct geel. (grijnst) Ik wilde niemand het plezier doen door geschorst te worden, maar nu is het toch gebeurd. C'est comme ça." (FDZ)

Lees ook: “Oulare bezorgt Standard felbevochten zege tegen Antwerp met fantastische pegel, Rouches zeker van play-off 1"