Pocognoli weg bij Standard: “Geconfronteerd geweest met het ergste van het voetbal” Redactie

03 januari 2020

22u02 0 Standard Sébastien Pocognoli is niet door de grote poort kunnen vertrekken bij Standard. Het contract van de 32-jarige verdediger werd in onderling overleg ontbonden en op Instagram heeft hij uitgebreid afscheid genomen van de club en de fans. Pocognoli bedankte de achterban van de Rouches en deelde ook enkele steekjes uit.

Pocognoli was in de zomer van 2017 teruggekeerd naar Standard, waar hij eerder in de jeugd voetbalde en ook al tussen 2010 en 2013 het mooie weer maakte. De linksachter kreeg het eerste seizoen nog heel wat speeltijd, maar vanaf het najaar van 2018 verdween hij, mede door blessureleed, helemaal uit beeld. Dit seizoen werd de dertienvoudige international niet meer gebruikt door Michel Preud’homme. De ex-trainer doelman kreeg dan ook geen vermelding in de post van Pocognoli, in tegenstelling tot Ricardo Sa Pinto.

“Beste Standard, beste fans, want uiteindelijk zijn jullie Standard door de passie die jullie elk seizoen in de club steken”, klinkt het bij Pocognoli. “Het was deels door die passie dat ik niet één maar twee keer terugkwam. Nooit heb ik gelogen over mijn liefde en passie voor deze club, die ik al lang ONZE club noem. Ik sla vandaag een pagina, of beter gesteld: een hoofdstuk, om. Bijna drie jaar geleden keerde ik terug naar deze club, die me de liefde voor voetbal leerde kennen. Weinig mensen weten hoeveel ik geïnvesteerd heb in deze ploeg in een moeilijke periode. Op het veld telde ik nooit mijn inspanningen, ondanks de pijn van een blessure. Ik wilde zo snel mogelijk hervatten, maar ondertussen waren er al beslissingen genomen. De laatste maanden werd ik geconfronteerd met het ergste van het voetbal.”

“Ik heb geprobeerd om door te gaan. Voor jullie. Voor mijn familie en voor mijn zoontje. Maar op 31 december 2019 was het tijd om een einde te maken aan deze situatie. Elk einde is een nieuw begin, dat was ook mijn wens voor 2020. Ik wil mijn ploegmaats bedanken en het allerbeste toewensen. Ook Ricardo Sa Pinto wil ik bedanken voor zijn vertrouwen in mij als zijn kapitein. De supporters wens ik tot slot het allerbeste toe voor 2020.”