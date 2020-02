Oulare zet Waalse derby zonder Preud’homme met een knipoog op scherp: “Eerste club in Wallonië? Il n’y a pas de photo” Frank Dekeyser

Standard Het is zowat de match van het jaar over de taalgrens - Charleroi-Standard. Obbi Oulare en Michel Preud'homme blikken vooruit.

“De eerste club in Wallonië? Il n’y a pas de photo. Kijk naar de fans, kijk naar de prijzenkast.” Oulare zet zich schrap voor de Waalse derby van morgenavond in Charleroi. “Zij zijn één van onze directe concurrenten in play-off 1. Het is zaak voor ons om zoveel mogelijk punten te pakken. Er zit meer regelmaat in onze prestaties sinds de nederlaag in Kortrijk. Wees gerust, zoals steeds zullen we alles geven - zeker in een derby.”

Ik deel alles met mijn assistenten, dus ik maak me niet te veel zorgen Michel Preud’homme over zijn schorsing

Standard zal het in het Stade du Pays wel zonder hun T1 moeten doen. Preud’homme kreeg vorige week zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is voor één wedstrijd geschorst. Hij moet plaatsnemen in de tribune. “Goh, ik deel alles met mijn assistenten”, aldus MPH. “Dus ik maak me niet te veel zorgen. Ik vraag tijdens andere matchen ook het advies van Eric Deflandre en Mbaye Leye. Ze weten op welke manier ik in bepaalde omstandigheden zou reageren. Bovendien: een groot deel van het werk wordt al vóór de match gedaan. Misschien nemen we op voorhand al een paar scenario’s door. Weet je: soms moet je veel tussenkomen, soms minder. Maar ik vertrouw mijn assistenten.”

Preud’homme blikte ook vooruit naar het sportieve luik van de Waalse derby. “Charleroi is collectief zeer sterk. Ze incasseren weinig tegengoals, zijn sterk in de omschakeling en ze kunnen op het resultaat spelen. Het zijn vaak gesloten wedstrijden tegen Charleroi, dus zal het zaak worden om efficiënt te zijn en de momenten te grijpen. Zowel offensief als defensief. Tegen Racing Genk en Antwerp hebben we dat gedaan. Tegen Club Brugge bijvoorbeeld niet.”