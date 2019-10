Exclusief voor abonnees Oulare valt na zoveelste revalidatie in bij Standard: “Hopelijk is het nu gedaan” Frank Dekeyser

19 oktober 2019

17u14 0 Standard Obbi Oulare is ­hersteld van zijn blessures – hopelijk voor lange tijd deze keer. Hij zat in het topduel tegen Racing Genk voor het eerst op de bank en viel tien minuten voor tijd in. “Iemand­ ­anders in zijn ­situatie had allang opgegeven”, zegt papa Souleymane.

“When the going gets tough, the tough get going”. Gezongen door Billy Ocean, woorden op het lijf geschreven van Oulare.

