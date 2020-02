Opvallend: Preud’homme pakt zijn vijfde geel en is geschorst voor volgende match Redactie

22 februari 2020

Het vurige temperament van Michel Preud’homme aan de zijlijn kostte hem in de topper tegen Antwerp nog maar eens een gele kaart. De Standardtrainer was niet tevreden met het werkt van scheidsrechter Nathan Verboomen en dat maakte hij, en zijn assistenten, duidelijk. Voor Preud’homme was het al de vijfde keer dat hij geel incasseert. Voor de kaartenlast van trainers geldt hetzelfde reglement als voor de spelers, waardoor Preud’homme geschorst is voor de match van volgende week tegen Charleroi. ‘MPH’ is de eerste trainer die op die manier een schorsing oploopt.

Preud’homme van zijn kant stelt zich vragen waarom hij telkens een gele kaart krijgt om onrecht in het spelverloop aan te klagen . Het gevolg daarvan was dat hij enkele weken haast emotieloos coachte langs de lijn. “Ik gun niemand mijn vijfde gele kaart en een schorsing", zei hij daar recent over. Maar vanavond pakte hij dus toch dat vijfde gele karton.