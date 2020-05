Ook Standard gooit nu een bommetje via mail: “Geen degradant? Dan ook geen kampioen” PJC/NVK

11 mei 2020

13u06 24 Standard De poppen zijn aan het dansen binnen de Pro League. Na Club Brugge heeft nu ook Standard een mail naar alle leden gestuurd met daarin haar standpunt. De boodschap van Bruno Venanzi luidt als volgt: “Als we het klassement als definitief beschouwen en er geen degradant aangeduid wordt, dan kan er wat ons betreft ook geen kampioen zijn.”

Club Brugge wil dat er op basis van de huidige stand sportieve conclusies getrokken worden alsof de volledige competitie is afgewerkt, zo liet Vincent Mannaert via een mail weten aan alle profclubs. Het zou dan zelf kampioen worden, ploegen als Gent en Charleroi mogen Europa in, maar er is wel de uitzondering dat Club voorstelt dat er geen degradant komt. Dat zou Waasland-Beveren, dat na 29 speeldagen laatste staat, goed uitkomen.

“Uniform handelen”

Bruno Venanzi heeft nu gereageerd, ook via mail. “We moeten uniform handelen”, schrijft hij. “Als we de huidige stand als definitief beschouwen en er geen degradatie is, dan kunnen we ook geen landskampioen aanduiden.” Venanzi laat ook nog weten dat Standard voorstander is om de beker- en de promotiefinale nog af te werken achter gesloten deuren. Desnoods moet de promotie maar via één duel achter gesloten deuren beslist worden en wordt de heenmatch vergeten, vindt Standard. Met andere woorden: Standard wil ook volgend seizoen met zestien clubs spelen: Waasland-Beveren degradeert, OHL of Beerschot promoveert.

Pro League-CEO Pierre François dankte Venanzi voor zijn suggesties, maar antwoordde tegelijk dat de werkgroep aangeduid is om dit soort vraagstukken voor te bereiden. Op vrijdag 15 mei is er een Algemene Vergadering en liggen dergelijke thema’s op tafel.

