Ook open training op Standard: honderden kinderen azen op selfie met Carcela en co, Oulare pikt aan SJH

28 augustus 2019

14u14 1

Standard opende deze voormiddag de poorten van de Académie Robert Louis-Dreyfus. Michel Preud’homme nodigde de fans uit om nog eens één van zijn trainingen bij te wonen. In de laatste week van de schoolvakantie én enkele dagen voor de eerste Clasico van het seizoen, barstte de kleine tribune van het Luikse oefencomplex nét niet uit zijn voegen. Zo’n 800 tot 1.000 fans waarvan een groot deel kinderen, maakten hun opwachting. Doordat er op de tribune te weinig plaats was, mochten de kleinsten zelfs aan de rand van het veld plaatsnemen.

Er vormde zich zelfs een kleine kinder-spionkop die om beurten alle spelers bezong. Lestienne, Gillet, Mpoku, Carcela, Emond... ze kwamen allemaal even aan bod en wenkten vriendelijk naar de jonge fans. Er werd ook gewerkt. Preud’homme liet 30 spelers opdraven. De drie keepers en 27 veldspelers. Daarbij ook Obbi Oulare die mits enige voorzichtigheid alles meedeed. De spits lijkt stilaan klaar om wedstrijdritme op te doen bij de beloften of maakt hij zondag in het Astridpark al een korte invalbeurt? Avenatti beperkte zich tot de opwarming en ging daarna verder met een individueel programma. Sá en Vanheusden revalideerden verder in de fitnessruimte. Cop (enkel) ontbrak en Fai (ziek) moest ook verstek geven. Zondag trekt de competitieleider naar het Lotto Park voor de eerste confrontatie van het seizoen met aartsrivaal Anderlecht.