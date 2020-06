Onze chef voetbal Stephan Keygnaert over Preud’homme: “Hij zal Standard niet als een baksteen laten vallen” KDW/TLB

02 juni 2020

14u19 2 Belgisch voetbal De kans dat Michel Preud’homme (61) hoofdcoach van Standard blijft, is De kans dat Michel Preud’homme (61) hoofdcoach van Standard blijft, is miniem . Het is enkel wachten op de officiële bevestiging van de Rouches op hun clubkanalen. “We mogen ervan uitgaan dat de communicatie zal zijn dat Preud’homme een stap opzij zet als hoofdcoach", zegt onze chef voetbal Stephan Keygnaert.



“Preud’homme heeft altijd een beetje het gevoel gehad dat hij in België niet ten volle gerespecteerd werd”, zegt onze chef voetbal Stephan Keygnaert in bovenstaande video. “Elke beslissing die hij neemt, wordt in vraag gesteld. Elke gedraging langs de lijn wordt in vraag gesteld. Elke vorm van communicatie wordt in vraag gesteld. En hij voelt steeds meer ergernis om daar tegen te vechten en om daar tegenin te gaan.”

Preud’homme vindt ook niet dat dat alleen voor hem geldt, maar ook voor zijn collega’s. “Ik herinner me dat hij niet begreep waarom er zoveel kritiek was op René Weiler, want die was toch kampioen geworden met Anderlecht. Hij heeft steeds meer last met de vrij kritische benadering van alles in het Belgisch voetbal. Toen hij in Portugal en Nederland werkte, heeft hij dat niet gevoeld.”

‘t Is nu wachten op de communicatie van Standard. “We mogen ervan uitgaan dat die communicatie zal zijn dat Preud’homme een stap opzij zet. Hij zal Standard niet als een baksteen laten vallen, met de noodtoestand waarin ze financieel en sportief een beetje zitten. Er is een vorm van loyaliteit ten opzichte van de club, voorzitter Bruno Venanzi, zijn assistenten en de supporters. Daarom denk ik niet dat hij zomaar uit het beeld van Standard zal verdwijnen. Maar mijn aanvoelen is dat hij geen T1 zal blijven.” Bekijk het volledige interview in bovenstaande video.

