Onze chef voetbal niet mals voor Standard: "Het leken wel brave jongetjes op een stadiontour" Stephan Keygnaert

03 oktober 2019

23u31 0 Europa League Weinig agressiviteit. Weinig kwaliteit. Weinig wedstrijdintelligentie. Brave jongetjes op een stadiontour leek het wel. 4-0 viel nog mee. Enig excuus: Arsenal was ­Champions League-niveau.

De lichten gingen uit, de videoprojector aan. ‘Attention, les gars!’ Michel Preud’homme vestigde in zijn tactische bespreking van Arsenal ­uitvoerig de aandacht op een jonge Braziliaan van 18. Gabriel Martinelli, deze zomer van de stranden naar het regenachtige Londen gekomen.

Tien fases of zo, toonde Preud’homme – telkens de typische loopbeweging van Martinelli naar de eerste paal, in afwachting van de cross. Zinho ­Vanheusden liet zich desondanks bij de eerste – zó voor gewaarschuwde – actie van Martinelli in de luren leggen. Voor 12 miljoen mag het wat meer zijn, Zinho. Ook bij de 2-0 van alwéér Martinelli ging Vanheusden makkelijk op de poep.

