Olivier Renard vol op het gas bij Standard: "We boezemen opnieuw angst in" Frank Dekeyser

26 maart 2018

10u09

Bron: Eigen berichtgeving 0 Standard Bellen, afspraken maken, eten met makelaars en véél voetbal kijken... 't Is een dagelijkse 'sleur' voor Olivier Renard (38). Welkom in het leven van de sportief directeur van de Rouches. "Je mag bij Standard de voet niet van het gaspedaal halen, want dan crash je."

De canapé is mijn bureau. Terwijl mijn vrouw naar televisie kijkt, bekijk ik wedstrijden op mijn iPad. Meestal tot één uur 's nachts."

Olivier Renard drinkt van zijn koffie en grijnst als hij het zegt. Hij heeft net zijn kinderen afgezet op school in Zolder - inclusief knuffel en high five. Leve de ochtendrush. Veel tijd om te praten, is er niet, de sportief directeur vertrekt onmiddellijk naar Luik. Een uurtje sporten - "dat doe ik te weinig, enkel maandag en vrijdag als ik in België ben" - en er staan een paar meetings gepland.

Je hebt 9% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN